Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da budu oprezni jer niska oblačnost na planinskim prevojima i magla pored reka i u kotlinama otežava vidljivost.

AMSS je ukazao i da povremena kiša utiče na stanje kolovoza i dodatno smanjuje vidljivost.
Navode da kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju šest sati da izađu iz Srbije.

Automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", dodaje AMSS.

Ne propustiteDruštvoSrbin posetio jednu od najopasnijih zemalja pa otkrio kako se živi tamo! Jedna stvar ga ostavila bez reči: "Morao sam da se prekrstim"
Pakistan
SrbijaVažno za sve vozače: Na ovoj deonici u Srbiji svake nedelje potpuna obustava saobraćaja (FOTO)
Ivanjica
DruštvoVOZAČI, AKO KREĆETE NA PUT OVO MORATE DA ZNATE! Oglasio se AMSS: Poseban oprez na OVIM PUTEVIMA zbog pojave magle
whatsapp-image-20230114-at-11.24.00-pm.jpg
AutoNajveća gužva koju ste ikad videli: U kilometarskim kolonama čeka se i 24 sata, neverovatni prizori obilaze svet
Gužva u u provinciji Anhui