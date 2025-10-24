Društvo
ŠTA SE DEŠAVA NA PUTEVIMA U SRBIJI? Oglasio se AMSS: Zbog ove dve pojave vozačima se savetuje poseban oprez
Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da budu oprezni jer niska oblačnost na planinskim prevojima i magla pored reka i u kotlinama otežava vidljivost.
AMSS je ukazao i da povremena kiša utiče na stanje kolovoza i dodatno smanjuje vidljivost.
Navode da kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju šest sati da izađu iz Srbije.
Automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja.
"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", dodaje AMSS.
