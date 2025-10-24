Slušaj vest

Trojica policijskih službenika Vladimir, Strahinja i Marko stigli su na Hilandar, ali njihovo hodočašće se tu ne završava.

Svaki korak koji su napravili nije bio samo put ka manastiru, već put ka srcu svakog deteta koje vodi bitku sa bolom.

Za “decu leptire”, čija je koža tanka kao vazduh, ali duša nepobediva - oni hodaju u njihovo ime, a mi možemo da im se pridružimo, ne koracima, već srcem.