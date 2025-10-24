VANJA (18) JE UVEK UZ SVOJ PARTIZAN, A SADA JOJ JE POTREBNA POMOĆ! Grobari, a i svi ostali ljudi velikog srca, pomozimo devojci koja se hrabro bori s leukemijom
Ovo nije priča o sportu, ovo je priča o srcu jedne mlade "grobarke", navodi se u apelu navijača Partizana i dodaje:
- Vanja Mićanović je devojka koja ima svega 18 godina. Radi se o posvećenoj odbojkašici, velikoj navijačici Partizana i našoj dragoj sestri sa tribine. Ona je sve ove godine stajala uz svoj Partizan - u Areni, na JNA, po kiši, na suncu, u pobedama i u porazima ga je svim srcem podržavala, a svaki put kada bi kročila na stadion u Humskoj ili u dvoranu Beogradske arene, osetila bi neopisivu sreću malog deteta koje ima sve na svetu! Danas je njoj neophodna naša podrška! Vanja se bori sa akutnom limfoblasticnom leukemijom i čeka transplantaciju koštane srži u Italiji. Borba nije laka, ali ako je iko zaslužio da ne bude sam u životnoj borbi - to je nesumnjivo ona, devojka velikogsrca koja bi sve dala za svoj voljeni klub. Grobarska zajednica je oduvek bila više od samih navijača. Kada neko vodi borbu za život, svi smo tu, kao jedan, da pomognemo svim naporima! Pokažimo koliko veliko srce ima naša porodica i uzvratimo podršku našoj Vanji.
Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Vanju Mićanović (2007).
U junu 2025. godine Vanji je ustanovljena dijagnoza akutne limfoblastne leukemije (C91.0 Leukaemia lymphoblastica acuta) sa MLL-AF4 reanžmanom visokog rizika.
Bolest se ispoljila u vidu povišene temperature, malaksalosti i kašlja.
Lečenje je započeto prema ALL-IC BFM 2009 protokolu.
Sredstva su potrebna za transplantaciju koštane srži, specijalističke preglede, kontrolne preglede, laboratorijske analize, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.
Da Vanja pobedi leukemiju! Budimo humani!
Pomozimo Vanji!