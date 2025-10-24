- Vanja Mićanović je devojka koja ima svega 18 godina. Radi se o posvećenoj odbojkašici, velikoj navijačici Partizana i našoj dragoj sestri sa tribine. Ona je sve ove godine stajala uz svoj Partizan - u Areni, na JNA, po kiši, na suncu, u pobedama i u porazima ga je svim srcem podržavala, a svaki put kada bi kročila na stadion u Humskoj ili u dvoranu Beogradske arene, osetila bi neopisivu sreću malog deteta koje ima sve na svetu! Danas je njoj neophodna naša podrška! Vanja se bori sa akutnom limfoblasticnom leukemijom i čeka transplantaciju koštane srži u Italiji. Borba nije laka, ali ako je iko zaslužio da ne bude sam u životnoj borbi - to je nesumnjivo ona, devojka velikogsrca koja bi sve dala za svoj voljeni klub. Grobarska zajednica je oduvek bila više od samih navijača. Kada neko vodi borbu za život, svi smo tu, kao jedan, da pomognemo svim naporima! Pokažimo koliko veliko srce ima naša porodica i uzvratimo podršku našoj Vanji.