Prethodne noći Srbiju je iz Hrvatske i Bosne zahvatio snažan oblačni sistem sa veoma jakom kišom i obilnim pljuksovima. Ovaj sistem posledica je premeštanja ciklona preko Panonske nizije i hladnog fronta u sklopu njega, dok se glavni ciklon nalazi svojim centrom nad severozapadom Evrope.

Duvao je i veoma jak vetar, a jugozapadni vetar pri prodoru hladnog fronta bio je u skretanju na veoma jak severozapadni, na udare prolazno i olujni.

Foto: ZoomEarth/meteociel

Tokom dana došlo je do razvedravanja, pa je posle podne širom Srbije bilo i sunčano. Ipak, bilo je znatno svežije nego juče kada su temperature dostizale letnjih 26 stepeni,dok su danas tokom dana bile 17-18 stepeni.

I ove večeri snažan ciklon nalazi se nad severozapadnom Evropom sa centrom iznad Severnog mora, u blizini Danske.

Ove večeri novi talas padavina sa zapada, odnosno iz Hrvatske i Bosne zahvatio je severne i delove centralne Srbije i u nastavku večeri premeštaće se dalje na istok.

Ove večeri kiša pljušti u Vojvodini, povremeno i sa pljuskovima, a oblačni i padavinski sistem iz Bačke i Srema sada se premešta dalje preko Bananata na istok ka Rumuniji, a preko Beograda i Šumadije dalje na istok preko Podunavalja, Pomoravlja i Braničevskog okruga prema istoku Srbije i dalje ka Bugarskoj.

Foto: ZoomEarth/meteociel

Istovremeno, na zapadu Srbije već se razvedrilo, a razvedravanje se tokom noći očekuje i u ostatku Srbije, najkasnije na istoku zemlje.

Sveže je. Trenutne temperature kreću se od 8 do 14°C. Najhladniji je Kopaonik sa 3°C, Zlatibor sa 7 i Sjenica sa 9°C. Najtopliji je Beograd sa 14 stepeni.

Nakon što je sinoć naše područje bilo najtoplije u Evropi, ove večeri je za 10 stepeni hladnije zahvaljujući prodoru osetno hladnije vazdušne mase sa severa Atlantika preko Alpa.

U Srbiji u subotu ujutro vedro, pa se očekuje i znatno hladnije jutro, zbog većeg izračivanja atmosfere. Pre podne sunčano ili umereno oblačno. Posle podne naoblačenje, a pred kraj dana i uveče na severu sa kišom i pljuskovima, tokom noći i u ostalim delovima Srbije.

Intenzitet padavina pojačaće se drugog dana vikenda, pa se očekuju i obilnije padavine, naročito u nedelju uveče i u ponedeljak ujutro. Kiša će ponegde biti praćena i pljuskovima sa grmljavinom.

Ponegde se očekuje da padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru, a najobilnije padavine očekuju se na jugu i jugozapadu Srbije, lokalnoi više od 50 litara.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni.

Početkom sledeće sedmice Srbiju očekuje zahlađenje. Na severu Srbije biće suvo. U ostalim predelima očekuju se kiša i pljuskovi, a na višim planinama južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije padaće sneg. Sneg će padati uglavnom iznad 1500 metara nadmorske visine i zabelećiće više planine poput Zlatara, Kopaonika, Tare, Kopranika, Šare, Prokletija i Stare planine. Očekuje se da napada i 10 cm snega.

Sa severa se očekuje prodor osetno hladnije vazdušne mase, a maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni.

Podsetimo, početkom oktobra Srbiju je zahvatilo pravo zimsko zahlađenje, uz prodor ledene vazdušne mase iz Sibira. Najraniji prvi sneg ikada pao je u mnogim delovima Srbije, a na planinama je palo i više od pola metra snega. Kopaonik je zabeležio rekord za oktobar od 59 cm, a Zlatibor od skoro 40 cm. Srećom, ovog puta sneg neće zahvatiti niže predele Srbije, već samo više planinske.