Slušaj vest

U noći između subote i nedelje, 26. i 27. oktobra, počinje zimsko računanje vremena. Kazaljke se pomeraju jedan sat unazad, sa tri na dva časa ujutru, što znači da ćemo spavati sat duže.

Ove godine prelazimo najranije na zimsko računanje vremena u odnosu na prethodne, jer 26. oktobra sat je poslednji put pomeren pre 11 godina. Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine, kada ćemo ponovo preći na letnje računanje vremena.

Tokom zimskog perioda, dan postaje kraći, a noć duža. U ovom trenutku sunce u Srbiji izlazi oko 7.10, a zalazi oko 17.30, što znači da dan traje nešto više od 10 sati, dok je noć duga gotovo 14 sati. Kako se približava decembar, dani će se dodatno skraćivati, najkraći dan u godini biće oko 21. decembra, kada će dnevno svetlo trajati manje od 9 sati.

Stručnjaci ističu da prelazak na zimsko vreme može izazvati privremene promene u raspoloženju i ritmu spavanja. Najčešći simptomi su pospanost, umor, nervoza i pad koncentracije, jer se unutrašnji biološki sat organizma prilagođava novom ritmu. Proces adaptacije obično traje nekoliko dana do dve nedelje.

Psihijatri i lekari savetuju da se u narednim danima više boravi na dnevnom svetlu, da se ide na spavanje u isto vreme i da se izbegavaju teški obroci i kofein uveče, kako bi se organizam lakše prilagodio.

Sledeće godine Evropa mora da preseče

Evropska komisija je pre perioda korone predložila ukidanje sezonskog pomeranja sata, ali saglasnost još nije postignuta. Predlog je 2019. podržao Evropski parlament, a države članice dobile su rok do aprila 2020. da se izjasne da li će koristiti letnje ili zimsko računanje vremena. Konačna odluka nije doneta, jer je u martu 2020. proglašena pandemija koronavirusa, pa je izjašnjavanje o ovom pitanju odloženo. Kako važeća regulativa ističe 2026, naredna godina mogla bi biti presudna. Međutim, dok države članice EU nisu usaglašene o tome koje vreme usvojiti - letnje ili zimsko - konsenzus može ostati nedostižan.