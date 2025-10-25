Društvo
AMSS: Oprez zbog kiše, niska oblačnost otežava vidljivost
Povremeno slaba kiša može uslovljavati promenljivo stanje kolovoza na putevima u Srbiji, dok niska oblačnost može otežavati vidljivost, a maglu i sumaglicu treba očekivati na putevima pored reka, jezera i kanala, upozorili su danas iz AMSS.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok teretna vozila čekaju četiri sata na Batrovcma na izlazu iz Srbije.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
