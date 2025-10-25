Slušaj vest

U 75. godini života umro je dr Cveja Alargić, dugogodišnji lekar i jedan od onih ljudi koji su svoj poziv živeli svakog dana – sa ljudskošću, skromnošću i predanošću.

Rođen je 1951. godine u Velikim Radincima, gde je proveo detinjstvo i mladost. U trinaestoj godini preselio se u Sremsku Mitrovicu, gde je završio gimnaziju, a potom i Medicinski fakultet u Novom Sadu. Nakon studija vratio se u svoj grad i započeo karijeru u Domu zdravlja Sremska Mitrovica, gde je radio sve do penzionisanja 2016. godine.

Četrdeset godina života posvetio je lečenju ljudi, u gradu, ali i u selima Jarak, Veliki Radinci i okolini, gde su ga pacijenti pamtili po blagosti, posvećenosti i spremnosti da pomogne danju i noću.

Foto: Privatna arhiva

Dr Alargić je bio čovek širokih interesovanja.

U mladosti je učestvovao u osnivanju fudbalskog igrališta u Velikim Radincima, bio igrač i trener lokalnog kluba, a kasnije i lekar fudbalskog tima. Pored medicine, njegovu svakodnevicu činile su životinje – posebno psi i golubovi koje je odgajao s mnogo pažnje i ljubavi.

Oni koji su ga poznavali kažu da je najveća vrednost njegovog života bila ljubav prema supruzi Dudi, s kojom je delio svaki dan, svaku radost i brigu. Njihova povezanost, kako kažu prijatelji, bila je iskrena i duboka – “tolika da bi zbog nje otišao i na kraj sveta”.

Foto: Privatna arhiva

Uz suprugu Dudu, iza njega su ostali sin Petar i ćerka Jelica, na koje je bio neizmerno ponosan.

Sahrana dr Cveje Alargića biće održana u ponedeljak, 27. oktobra 2025. godine u 13 časova, na Novom groblju u Sremskoj Mitrovici.