Slušaj vest

U Sremu raste broj obolelih od gripa i respiratornih infekcija, pokazuju najnoviji podaci Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Kako je saopšteno, situacija je i dalje vanepidemijska, ali je klinička aktivnost iznad proseka, dok se broj obolelih iz nedelje u nedelju povećava.

Laboratorijski testovi potvrdili su prisustvo virusa gripa tipa A (H1N1 pdm/2009) kod pacijenata sa teritorije opštine Šid.

– Stope oboljenja sličnih gripu su u porastu, a povećan je i broj akutnih respiratornih infekcija – navode iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje.

Lekari apeluju: Pojačajte higijenu i unos vitamina

Stručnjaci upozoravaju da je sada pravo vreme za pojačane mere opreza.

Preporučuje se redovno pranje ruku toplom vodom i sapunom, provetravanje prostorija, ishrana bogata vitaminima i unos dovoljnih količina tečnosti.

Takođe, građanima se savetuje da ne zadržavaju upotrebljene maramice u džepovima, već da ih odmah odlažu u kantu za smeće, kao i da redovno čiste mobilne telefone, tastature i dečje igračke.

Virus potvrđen, ali nema mesta panici

Iako su pojedini slučajevi potvrđeni, lekari poručuju da nema razloga za paniku – bolest se odvija uobičajeno za ovaj period godine.