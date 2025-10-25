Slušaj vest

U Sremu raste broj obolelih od gripa i respiratornih infekcija, pokazuju najnoviji podaci Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Kako je saopšteno, situacija je i dalje vanepidemijska, ali je klinička aktivnost iznad proseka, dok se broj obolelih iz nedelje u nedelju povećava.

Laboratorijski testovi potvrdili su prisustvo virusa gripa tipa A (H1N1 pdm/2009) kod pacijenata sa teritorije opštine Šid.

– Stope oboljenja sličnih gripu su u porastu, a povećan je i broj akutnih respiratornih infekcija – navode iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje.

Lekari apeluju: Pojačajte higijenu i unos vitamina

Stručnjaci upozoravaju da je sada pravo vreme za pojačane mere opreza.
Preporučuje se redovno pranje ruku toplom vodom i sapunom, provetravanje prostorija, ishrana bogata vitaminima i unos dovoljnih količina tečnosti.

Takođe, građanima se savetuje da ne zadržavaju upotrebljene maramice u džepovima, već da ih odmah odlažu u kantu za smeće, kao i da redovno čiste mobilne telefone, tastature i dečje igračke.

Virus potvrđen, ali nema mesta panici
Iako su pojedini slučajevi potvrđeni, lekari poručuju da nema razloga za paniku – bolest se odvija uobičajeno za ovaj period godine.

Najvažnije je, kako naglašavaju, pravovremeno reagovati na prve simptome i ne posezati za antibioticima bez saveta lekara.

Ne propustiteDruštvoVirus gripa potvrđen i u Srbiji! Lekari upozoravaju na mutacije zbog kojih virusi postaju agresivniji - Ovo su prvi simptomi i saveti za zaštitu
Ljudi u bolnici sa simptomima gripa i žena sa toplomerom
DruštvoNovi jesenji virus širi se munjevito Srbijom: Svi imaju 4 simptoma - krene kao kijavica, a završi se danima u krevetu!
Ljudi u bolnici sa simptomima gripa i žena sa toplomerom
DruštvoBatut: Od 6. do 12. oktobra više od 7.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu
whatsapp-image-20240205-at-12.23.50-pm-2.jpg
VestiBatut objavio da je počela vakcinacija protiv gripa: Imunitеt trаје оd 6 dо 12 mеsеci
medicinski radnik daje vakcinu osobi u rame