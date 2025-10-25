Slušaj vest

Zamislite mesto gde se susreću moć, stil i budućnost — Galerija automobila Srbije 2025 powered by AikLeasing! Od 16. do 26. oktobra, Beograd je prestonica automobilskog glamura i inovacija, dok Galerija automobila Srbije powered by AIK Leasing pretvara svaku vožnju u umetnost, a svaku mašinu u san na četiri točka.

Deset dana, više od 80 ekskluzivnih modela, svetske premijere, test vožnje i adrenalinske atrakcije – sve to čini ovu manifestaciju nezaobilaznim događajem za sve ljubitelje automobila, ali i za one koji jednostavno vole dobar dizajn, luksuz i doživljaj.

Iskustvo koje se pamti, ne samo gleda

Zaboravite uobičajene sajmove. Ovo nije samo izložba — ovo je iskustvo.

Zamislite trenutak kada otvarate vrata Mercedesove limuzine koja miriše na eleganciju, ili kad dodirnete volan Maseratija čije linije bude strast i samopouzdanje. Na jednom mestu susreću se najprestižniji brendovi sveta: BMW, Volvo, Renault, BYD, Changan, Maserati, Mercedes… svaki automobil priča priču o savršenstvu, tehnologiji i slobodi.

Za one željne pokreta i brzine, tu su Yamaha Tracer 9GT, KTM 890 Adventure i još mnoštvo motocikala koji donose dah avanture i oslobađaju duh vožnje. A za one koji misle na budućnost – električni i hibridni modeli poput BYD-a i Renault Symbioz-a pokazuju da luksuz i održivost mogu ići ruku pod ruku.

U Galeriji automobila Srbije možete zapravo sesti za volan, pokrenuti motor i osetiti snagu koja ne staje. Svaka test vožnja je nova priča, svaki zvuk motora – ritam savremenog života.

Glamur koji se vidi i oseća

Ali glamur se ne zaustavlja na asfaltu. U svakom kutku izložbe oseća se duh luksuza – od reflektora koji igraju po savršeno uglačanim karoserijama, preko digitalnih instalacija koje prikazuju tehnologiju budućnosti, do posebnih lounge zona u kojima možete odmoriti uz dobru kafu i pogled na automobile snova.

AikLeasing generalni je sponzor Galerije Automobila Srbije 2025 u organizaciji MONDO portala. AikLeasing je članica AikGroup, najbrže rastuće regionalne finansijske grupacije i iako najmlađi učesnik na lizing tržištu Srbije, brzo je stigla među vodeće lizing kompanije na tržištu zahvaljujući inovativnim rešenjima. Uvođenje digitalnog odobrenja zahteva za lizing i digitalnog potpisa ne samo da unapređuje dosadašnju praksu, već postavlja i nove standarde na tržištu.

Radno vreme Galerije je svakog dana od 10 do 22 časa, a ulaz je besplatan.

Deset dana glamura, tehnologije i uzbuđenja — Galerija automobila Srbije 2025 powered by AikLeasing je mesto gde luksuz postaje dostupan, gde snovi dobijaju oblik i gde svaka vožnja počinje kao inspiracija.

Zato, ne propustite priliku da doživite auto-luksuz na dohvat ruke.