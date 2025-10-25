Potraga za mladim Kragujevčaninom Đorđem Jankovićem (19), koji je nestao u nedelju 19. oktobra i dalje traje.
I DALJE TRAJE POTRAGA ZA MLADIĆEM IZ KRAGUJEVCA: Đorđe Janković (19) nestao u nedelju, porodica MOLI ZA POMOĆ - Imaju važan apel za sve
Poslednji put Đorđe je viđen tog dana u tri sata ujutro u kragujevačkom naselju Bubanj.
O nestanku je obaveštena policija, koja je pokrenula potragu, a u traganje za mladićem uključili su se i sugrađani.
Pored medija i društvenih mreža, apel je zalepljen na mnogim mestima u Kragujevcu i okolini.
Porodica moli sve koji su u mogućnosti da preuzmu apel, odštampaju i postave u svom kraju gde god im je dopušteno kako bi se olakšala i ubrzala potraga.
