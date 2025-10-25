Slušaj vest

Da me doktorka iz Doma zdravlja Vršac nije poslala kući s kontrakcijama, moj Petar bi danas bio živ... Rodila sam bebu ispred Doma zdravlja u Beloj Crkvi, disala je, ali je bila modra, posle dva i po sata su mi lekari u vršačkoj bolnici rekli da je preminula.

Ovo za Kurir u potresnoj ispovesti priča Kristina Veljković Sajn (24) iz mesta Vračev Gaj, koja se 22. oktobra prevremeno porodila nakon što je u sedmom mesecu dobila jake bolove, otišla kod lekara, ali umesto da joj da uput za porodilište - doktorka ju je poslala kući.

Majka četvoro dece

- Termin za porođaj je bio 7. januar. Na Božić. Međutim, prošle srede probudili su me bolovi. Pošto sam majka četvorice dečaka, vrlo dobro sam mogla da prepoznam kontrakcije. Uputili smo se u Belu Crkvu da uzmem uput od lekara opšte prakse jer tamo nema ginekologa, pa smo odatle onda otišli u Opštu bolnicu Vršac, gde nam je žena na šalteru rekla da ne možemo s tim uputom kod ginekologa i posavetovala nas da odemo u Dom zdravlja Vršac, gde je vođena trudnoća, i tamo od ginekologa uzmemo uput za bolnicu. Odlazimo, a ja osećam sve jače kontrakcije. Na šalteru kažem da sam trudnica u sedmom mesecu i da imam jake bolove - kazuje neutešna Kristina i dodaje:

Kristina Veljković Sajn je majka četvoro dece Foto: Privatna arhiva

- Sestra me upućuje kod doktorke (ime i prezime poznato redakciji) jer moja doktorka nije radila. Kucam na vrata ordinacije, a ona mi drsko odgovara da izađem napolje jer ima pacijentkinju. Sačekala sam red. Neljubazna doktorka me prima. Objašnjavam joj da imam bolove. Pregledala me ginekološki i rekla da mi da je grlić zatvoren, stomak tvrd i da mi nije ništa. Pitala me je da li osećam bebu, na šta sam rekla da sam je sve do sinoć osećala, a da tog jutra nisam.

Pala ispred kuće, krenuo porođaj

Kristina navodi i da je drugi doktor (ime poznato redakciji) odveo na ultrazvuk, gde je video da je sa bebom sve u redu.

- Predložio je doktorki da mi urade CTG, što je ona odbila! Rekla mi je da pijem "utrogestan", da idem kući i da se sutradan po podne javim mojoj doktorki. Odlazim. Bolovi su sve jači. Suprug je u apoteci kupio "utrogestan" kako bi me bol prošao. Sedamo u taksi. Idemo kući. Nakon 10 minuta počinjem da vrištim od bolova i osećam da se porađam. Suprug predlaže da se vratimo nazad, smatrala sam da nema smisla jer me je poslala kući pre samo 15 minuta i rekla da mi nije ništa. Taksista ubrzava vožnju jer vidi da ne mogu da izdržim više. Stižemo do kuće. Izlazim iz auta i padam... Kreće porođaj!

Suprug je zaustavio komšiju i njegovim autom su odmah krenuli u Dom zdravlja Bela Crkva.

- Na samom ulazu u dom zdravlja se porađam u kolima. Nisu ni stigli da me uvedu unutra, a beba je rođena. Živa, disala je, ali je bila modra.

Život joj visio o koncu, beba preminula

Kristina umalo nije izgubila život na porođaju Foto: Shutterstock

Kristina kaže da su ih sa dva saniteta prebacili u vršačku bolnicu.

- Doktori su me odmah zbrinuli. Mnogo sam krvarila. Mislim da mi je život visio o koncu... Posle nekog vremena doktori su mi rekli da je beba preminula. Pokušavali su da je spasu. Zbog doktorke koja mi nije dala uput dalje, čak ni izveštaj da sam bila kod nje, moj dečak nije imao šansu da preživi, a znamo da se mnoga deca prevremeno rode i prežive.

Beba je imala 1.400 grama i bila je dugačka 41 centimetar.

- Niko više ne može da ga vrati! Ovakvim dešavanjima mora da se stane na put. Šokirani smo, besni... Čekamo da se završi obdukcija i da sahranimo bebu, a nakon ovog pakla sigurno ću tužiti doktorku koja me poslala kući umesto u bolnicu. Nije moguće da nisam imala kontrakcije, a porodila sam se...

Psihički sam jako loše, velika trauma

Kristina kaže i da joj je ova peta trudnoća bila uredna i da nije imala nikakvih problema, osim što je koristila "utrogestan" zbog opasnosti od prevremenog porođaja.

Ova žena doživela je velike traume Foto: Shutterstock

- Iako sam i zdravstveno i psihički veoma loše, potpisala sam u petak da izađem iz bolnice. Trebaće nam snage da preguramo sve ovo, veliki gubitak i traumu...

Sve zdravstvene ustanove bez odgovora

Kurir je uputio pitanja na zvanične mejlove Doma zdravlja Vršac, Opšte bolnice Vršac, Doma zdravlja Bela Crkva i Ministarstva zdravlja, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore. Pozvali smo pomenute zdravstvenih ustanove, kao i mobilni telefon ginekologije Doma zdravlja Vršac dostupan na sajtu, ali niko nije odgovorio na poziv, osim iz vršačke bolnice, gde nam je rečeno da nema nikog od rukovodećeg kadra do ponedeljka. Pitanja smo zatim uputili i na mobilni broj sekretarice Opšte bolnice nakon što niko nije odgovorio na poziv, ali odgovore nismo dobili.