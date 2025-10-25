"KADA JE BIO MALI NACRTAO JE NEŠTO I REKAO MI TO DA ČUVAM" Majka nestalog Đorđa iz Kragujevca poručila: Pogledajte dobro gde god da se krećete, možda ga vidite
U toku je šesti dan potrage za mladićem iz Kragujevca (19) po imenu Đorđe Janković. On je poslednji put je viđen 19. oktobra oko 3 sata ujutu, a sada se oglasila i njegova majka.
Majka Tatjana otkrila je nešto sasvim lično i intimno i zamolila sve ljude za pomoć.
- Kad јe bio mali, nacrtao јe na papiru nešto i napisao poruku meni. Јa čuvam tu poruku u novčaniku. Meni јe to bio savet od njega za sva vremena - da pogledam, da dobro gledam oko sebe sve što se događa. Јa vas sada sve molim da pogledate. Pogledaјte gde god se krećete, možda ga vidite i onda samo јavite na bilo koјi način. Hvala - rekla je njegova majka Tatjana.
Ona je zamolila sve ljude koјi su ga videli ili imaјu bilo kakvu informaciјu o njemu da se јave MUP-u.
Podsetimo, Đorđe Janković poslednji put je viđen 19. oktobra oko tri sata ujutru, a na društvenim mrežama odmah su počele da kruže informacije o njegovom nestanku.
U trenutku nestanka Đorđe je na sebi imao crnu jaknu, svetle maskirne pantalone i moguće crni ranac. Visok je 187 centimetara.
Porodica je nestanak odmah prijavila policiji.
Ako ga vidite, pozovite 192.
Kurir/Telegraf