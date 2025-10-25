Slušaj vest

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić posetio je opštinu Ivanjica, jedan od najpoznatijih voćarskih krajeva u Srbiji, gde je sa rukovodstvom opštine i poljoprivrednim proizvođačima razgovarao o posledicama nedavnog snežnog nevremena koje je pričinilo ogromnu štetu voćnjacima i zasadima.

Na sastanku u zgradi opštine, Glamočić je poručio da će država, u saradnji sa lokalnom samoupravom, pomoći domaćinstvima koja su pretrpela štetu od snega naglašavajući da će biti formirana zajednička komisija koja će izaći na teren i sačiniti popis svih oštećenih zasada, kako bi poljoprivrednici dobili sadni materijal i obnovili svoje proizvodnje.

Šta uključuje pomoć države

"Ne možemo nadoknaditi stabla koja su rasla po petnaest godina, ali možemo obezbediti nove sadnice i pomoći da voćari ovog kraja obnove svoje zasade i nastave proizvodnju. Država je uz njih", rekao je ministar.

Glamočić je podsetio da je Ministarstvo poljoprivrede tokom prošle godine na teritoriji opštine Ivanjica isplatilo skoro milijardu dinara po osnovu različitih podsticaja, što predstavlja više od 80 odsto godišnjeg budžeta ove lokalne samouprave.

"Nastavićemo da podržavamo proizvođače u brdsko-planinskim područjima, jer oni rade u težim uslovima, a njihov trud zaslužuje posebno uvažavanje", dodao je ministar.

Za tri dana padavina oštećeno između 15.000 i 20.000 stabala

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, predsednik opštine Ivanjica Aleksandar Mitrović istakao je da je sastanak bio konstruktivan i da će lokalna samouprava u najkraćem roku formirati komisiju za procenu štete.

"Procenjuje se da je tokom tri dana padavina oštećeno između 15.000 i 20.000 stabala voćaka, najviše šljive, kruške i višnje. Ta šteta će se osećati godinama, ali je važno što će država pomoći kroz donaciju sadnica i obnovu proizvodnje", rekao je Mitrović.

Dodaje se da je predsednik Udruženja poljoprivrednika "Zemlja domaćina" iz Ivanjice, Milovan Jakovljević zahvalio ministru na dolasku i izneo više konkretnih zahteva i predloga.

Jakovljević je ukazao i na dugogodišnje probleme sa ataraskim putevima i neophodnost da se u narednoj godini obezbede sredstva za njihovu rekonstrukciju, naglašavajući da bez puteva nema ni pristupa njivama ni prevoza robe i da zato to mora da bude jedan od prioriteta.

On je pitao i kada će biti objavljeni najavljeni javni pozivi za mehanizaciju, osiguranje i sadni materijal, jer, kako je istakao poljoprivrednici moraju da znaju na vreme kako bi mogli da planiraju proizvodnju i ulaganja, na šta je Glamočić odgovorio da se raspisivanje ovih javnih poziva očekuje u novembru.

"Živimo ovde, radimo i borimo se kako znamo"

U saopštenju se dodaje i da je Glamočić nakon sastanka posetio i gazdinstvo Aca Karaklajića, poljoprivrednika koji na preko hiljadu metara nadmorske visine gaji krompir, povrće, voće i drži stoku.

Karaklajić je, kako se dodaje zahvalio ministru što je došao da čuje obične ljude, i što je obećao konkretnu pomoć, jer to ljudima mnogo znači.

"Živimo ovde, radimo i borimo se kako znamo. Nije lako u ovim uslovima, ali čovek mora da veruje u svoju zemlju i u sebe",rekao je Karaklajić, dodajući da će nove sadnice biti podstrek da porodica nastavi tradiciju proizvodnje uprkos svim teškoćama.

Ministar je pohvalio domaćine i istakao da upravo ovakva gazdinstva predstavljaju temelj srpskog sela.

"Ovde se na jednom mestu vidi šta znači porodični rad i istrajnost. Njihova snaga je u zajedništvu i ljubavi prema zemlji. To su čuvari Srbije", naglasio je Glamočić, a preneo Blic pisanje Tanjuga.

U saopštenju se ističe da je poseta Ivanjici završena porukom da će resorno ministarstvo nastaviti da pomaže domaćinstvima koja trpe posledice elementarnih nepogoda, kao i da će se već do kraja godine raspisati novi javni pozivi za investicije u voćarstvo i poljoprivrednu proizvodnju.

