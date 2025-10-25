Slušaj vest

Srbiju večeras očekuje novo pogoršanje vremena,koje bi moglo da potraje do srede, najavljuje meteorolog Marko Čubrilo. Nakon toga, prema njegovim rečima, sledi stabilizacija atmosfere i postepeno otopljenje, koje bi moglo da potraje i tokom prve nedelje novembra.

Frontalni poremećaj u atmosferi

Ka našem području se u jakoj zapadnoj vazdušnoj struji brzo premešta novi frontalni poremećaj, na kojem će doći do sekundarne ciklogeneze nad Jadranom. Ovaj sistem, ističe Čubrilo, doneće kišovito i relativno hladno vreme sve do sredine sledeće sedmice.

Tokom subote popodne i uveče očekuje se porast oblačnosti uz kišu i grmljavinske pljuskove, koji ponegde mogu biti vrlo jaki, a retko i gradonosni. Krajem dana duvaće jak južni vetar, naročito u južnim i centralnim krajevima.

Nedelja – hladnije, vetrovito i promenljivo

Drugog dana vikenda, dakle u nedelju, preovladavaće pretežno oblačno i hladnije vreme uz kišu i moguće pljuskove. Vetar će okrenuti na severozapadni pravac, dok će se dnevne temperature kretati između 7 i 14°C. Do utorka će zadržati se umereno do znatno oblačno i relativno hladno vreme uz povremene padavine.

Količina kiše biće vrlo neujednačena – od svega 5 mm u pojedinim delovima unutrašnjosti, do čak 90 mm na planinama. Ipak, ova kišna epizoda, smatra Čubrilo, bar će ublažiti postojeću sušu.

Olujni talas iz sata u sat

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Stabilizacija i otopljenje od utorka

Od utorka se očekuje jačanje anticiklona, što će doneti stabilizaciju vremena i porast temperatura. Prema trenutnim podacima, to toplije razdoblje moglo bi da potraje barem do 5. novembra, a moguće i duže.

Energija uragana “Melisa” stiže do Evrope

U isto vreme, serija jakih ciklona u narednim danima pogodiće zapadne, severozapadne i jugozapadne delove Evrope, a u okviru tih sistema nalaziće se i energija tropskog uragana “Melisa”, koji je prethodno poharao Karibe.