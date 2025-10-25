Slušaj vest

Šta je ostalo neispričano, nije se ni dogodilo. Upravo tim pričama ova emisija daje život

Pre nepunih mesec dana ćerka nedavno preminulog generala Nebojše Pavkovića, Marija, bila je gošća emisije “Neispričano”, u trenutku kada je verovala da ima nade da njen otac poživi i provede što više vremena uz njega. Na žalost, to se nije desilo. Genaral Pavković je preminuo 20. oktobra u Beogradu.

Ona do kraja nije odustala i nije ostavila oca da se sam bori.

Ukoliko ste propustili da čujete njenu potresnu priču, ne propustite da to učinite večeras od 23.00.

Marijino gostovanje u emisiji bio je prilika da joj i tim putem izrazimo zahvalnost što je posle 20 godina dovela časnog srpskog oficira, generala Nebojšu Pavkovića nazad u otadžbinu.

Foto: Marko Karovic