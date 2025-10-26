Slušaj vest

Danas će nam biti potrebni kišobrani, a temperatura će biti u padu. Oblačnost koja stiže sa zapada donosiće kišu, obilnije padavine krajem dana na jugu zemlje, kada može pasti i više od 40 l/m2 kiše, pa će tamo biti na snazi narandžasti meteo-alarm. Sa oblaciima stiže i svežiji vazduh i spušta temepraturu. Ujutru od 8 do 11 stepeni, najviša dnevna od 13 do 17. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 15 stepeni.

26.10.2025. nedelja: Pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Posle podne, uveče i tokom noći na jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, ponegde i do 70 mm. Vetar slab i umeren u planinskim predelima kratkotrajno i jak južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 11, a najviša od 13 do 17 stepeni. Upozorenje - Količina padavina veća od 40 l/m² za 24 h, verovatnoća 80%

Screenshot 2025-10-26 002332.jpg
Foto: Printscreen/RHMZ

27.10.2025. ponedeljak: Ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, u Vojvodini suvo, u ostalim predelima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Posle podne u svim krajevima kratkotrajno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severozapadni, posle podne i uveče u kratkotrajnom skretanju na južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10, a najviša od 11 do 15 stepeni.Uveče i tokom noći sa severa prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, uz skretanje vetra na zapadni i severozapadni. Upozorenje - Količina padavina veća od 20 l/m² za 12 h, verovatnoća 80%

28.10.2025. utorak: Na severu promenljivo oblačno i suvo, u ostalim krajevima ujutro i i pre podne pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Posle podne prestanak padavina i postepno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 12 do 16 stepeni.

29.10.2025. sreda: Jutro hladno. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, posle podne uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša od 16 do 20 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 30.10.2025. do 03.11.2025.): Suvo sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije.

Kurir.rs/RTS/RHMZ

