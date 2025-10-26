Slušaj vest

Zbog kraja vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na glavnim putevima i prilazima većim gradovima, kao i u zoni naplatnih rampi.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čekaju tri sata.

Kurir.rs/Beta

