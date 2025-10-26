Vozače danas očekuju mokri i klizavi kolovozi zbog povremene kiše te se pozivaju da voze sporije i drže odstojanju, dok je potreban poseban oprez na putevima kroz klisure i useke, saopštio je Auto-moto savez Srbije.
stanje na putevima
AMSS poziva vozače na oprez! Pažnja zbog mokrih i klizavih kolovoza, pojačan saobraćaj na kraju vikenda
Slušaj vest
Zbog kraja vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na glavnim putevima i prilazima većim gradovima, kao i u zoni naplatnih rampi.
Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čekaju tri sata.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši