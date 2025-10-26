Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Da li ćemo se smrzavati i kuvati kafu "na primus" ove zime; šta nam poručuju nove odluke SAD i Evrope?

• Mračan običaj sa Balkana - zašto "crna svadba" još uvek nije nestala iz srpskih sela?

• Skandalozni podaci s tržišta - ko je dozvolio da u našim prodavnicama bude toliko lažnog mesa i mleka?