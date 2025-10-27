Slušaj vest

Ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje pa se u većini mesta očekuju i duži sunčani intervali. Vetar slab i umeren, ujutru severni i severozapadni koji će na istoku biti i povremeno jak, tokom dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac.

Jutarnja temperatura od 6 do 10, a najviša dnevna od 12 do 16. Krajem dana na severu novo naoblačenje sa kišom koje će se tokom noći proširiti i na veći deo zapadne i centralne Srbije

Na jugu i jugoistoku Srbije prognozirana je veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 milimetara, a ponegde i do 70 milimetara kiše.

Foto: Kurir/T.Ilić

Do utorka će, kako se navodi na sajtu RHMZ, biti hladnije sa čestom pojavom kiše, ali onda, na svu sreću, stiže promena.

- Od srede je početak poznog Miholjskog leta ("zlatne jeseni") - navodi se na sajtu RHMZ.

U ponedeljak (27.10.) ujutru i pre podne biće umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom.

- Tokom dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje, pa se u većini mesta očekuju i duži sunčani intervali. Vetar slab i umeren, ujutru severni i severozapadni koji će na istoku biti i povremeno jak, tokom dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Jutarnja temperatura od 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Krajem dana na severu novo naoblačenje sa kišom koje će se tokom noći proširiti i na veći deo zapadne i centralne Srbije - navodi RHMZ.

U utorak (28.10.) će i dalje biti prohladno, ujutro i pre podne uz prestanak padavina. Tokom dana razvedravanje uz umeren i jak severozapadni vetar, naročito u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama.

Prvog dana vikenda promenljivo oblačno vreme Foto: Kurir/T. Ilić

- Zatim do kraja oktobra (od 29.10.) i početkom novembra malo i umereno oblačno i uglavnom suvo sa periodima sunčanog vremena, ali i sve toplije pa se ponovo očekuju dani sa mmaksimalnom temperaturom u većini mesta od 20 do 22 stepena koji se mogu okarakterisati kao pozno Miholjsko leto ili "zlatna jesen". Kratkotrajna kiša biće veoma retka (izolovana) pojava samo u petak i subotu (31.10-01.11.).