Tamna noć, tišina sela i šapat koji se prenosi s kolena na koleno…Negde između života i smrti, ljubavi i prokletstva odvija se Crna svadba. Ritual koji je vekovima obavijen tajnom.Kažu da se izvodi da bi se prekinulo zlo, da bi se mrtvima dao mir, a živima iskušenje.

Da li su to magijski običaji iz davnina, izraz narodne vere… ili susret sa nečim što nadilazi razum? O ovoj temi govorili su gosti Kurir televizije Bojana Šlajmer, psiholog i Dimitrije Pastuović, sektolog.

Običaji crne svadbe

Ako se desi iznenadna smrt momka ili devojke koji nisu stigli da za života stupe u brak, porodica pokojnika ili pokojnice može rešiti da organizuje tzv. “crnu svadbu” - simbolično venčanje koje se obično organizuje nakon sahrane mada može da bude i na sam dan sahrane.

Verenica ili verenik tako pristaje da se “venča” sa preminulom osobom i ostane sa njom “u braku” godinu dana što znači da u tom periodu ne sme da se zaljubi ili da bude u vezi sa nekom drugom osobom jer bi se na to gledalo kao na “preljubu”. Ako osoba sa kojom je pokojnik bio u vezi ne želi da učestvuje u svadbi, može se nađi i drug ili drugarica koji će igrati funkciju mlade tj. mladoženje u zavisnosti od pola preminule osobe:

Paganska verovanja

- Kada mlad momak neoženjen umre, običaj je da ga venčaju sa devojkom koja je živa. Godinu dana posle toga ona mora da ostane sa njim u braku. To su neki njihovi običaji. Ja ne govorim samo o Vlasima i nemam nameru da njih omalovažim, to radi i naš narod. U paganskim verovanjima, svet mrtvih i svet živih su vrlo povezani i egzistiraju uporedo. Jedan sa drugim. Njima je svet mrtvih nadomak ruke. Ako uđemo u njihova verovanja, oni imaju Šumsku majku, to je božanstvo kome se oni mole - kaže Pasturović i dodaje:

- Imamo Vodeni duh, prema njihovim kazivanjima, on im se javlja. Zatim, demon bolesti koriste vračare. Vlasi gaje to pagansko verovanje i to sinhrotizuju sa Hrišćanstvom. Uglavnom idu kod njih gospođe koje žele da vežu svoje muževe za njih. Mačići kad se rode, okupaju ih vodom i daju tu vodu svom suprugu da popije, on će biti slep za druge. Vrlo mi je teško da poverujem u to, ali kada se setim šta sam sve video, možda su ovakve magije i moguće.

Pasturović je dodao da se crna svadba pravi i iz straha i iz poštovanja prema mrtvima:

- Mislim da je za ekspanziju tih stvari odgovoran nedostatak duhovnosti kod nas. Četrdeset godina smo bili komunistička država i ljudi traže oseać duhovnosti. Nažalost, neki ih traže kod vraćara. I jedni i drugi veruju u vezu čulnog i natčulnog sveta. Znam da su se mnogi ljudi izvršavali suicide, završili po bolnicima za mentalna oboljenja.

Natprirodna moć

Šlajmer objašnjava da ljudi lako podležu manipulaciji kroz strah i emocije, što oblikuje njihovo ponašanje i verovanja, posebno u ranom detinjstvu, i da je važno prepoznati granicu između zdravih i štetnih uticaja:

- Ljudi imaju tendenciju da veruju u natprirodnu moć. Sa strahom se može manipulisati. Imate jedan strah kod osobe da u narednih godinu dana ne smeju to i to. Vi ovde imate socijalni akt, emotivni i jednu manipulaciju nad čovekom gde on zaista počne da sse ponaša po nekom modelu. Nismo se pomerili od tih plemenskih zajednica. Vi uvek imate nekog vođu koji utiče na ostale. Između druge i šeste godine imate nešto što se zove dečija percepcija sveta. Osoba počinje da bude nezdrava sa verovanjem u tu natprirodnu poezanost.

- Ljudi se zarad nekih stvari žrtvuju kroz neke ideale. Svako ima pravo da veruje u šta želi ako nikog ne ugrožava. Kako se emocijama može manipulisati? Mi smo više emocionalna nego racionalna bića. Mi utičemo na naš život i na to da li ćemo nešto prihvatiti ili ne, a da bi mentalno čovek funkcionisao mora da vidi šta je zdravo a šta nezdravo.

