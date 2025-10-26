Slušaj vest

Žena iz Crne Gore (43) prošlog leta je preko Fejsbuka upoznala muškarca iz Kragujevca. Dopisivali su se, razgovarali preko video-poziva, a ubrzo se među njima razvila privrženost i, kako je verovala, zaljubljenost. Nakon nekog vremena on joj je predložio romantičan vikend u Švedskoj, gde, kako je rekao, ima prijatelje.

Sve je delovalo savršeno - do trenutka kada je švedska policija na aerodromu pronašla tri kilograma čistog kokaina u njenom koferu!

Nesvesna postojanja droge, nije znala šta ju je snašlo!

Žena iz Crne Gore nije ni slutila šta je čeka kada joj je muškarac predložio put u Švedsku. Foto: Shutterstock

Ovaj slučaj, koji se dogodio pre tri meseca, za Kurir je ispričala bivša konzulka Srbije u Švedskoj Mila Opalić s namerom da upozori žene na opasne manipulacije čijim je posledicama više puta svedočila.

Prema njenim rečima, mnoge žene iz Srbije i regiona završile su u švedskim zatvorima samo zato što su naivno poverovale muškarcima s Balkana koji su ih iskoristili za prenos narkotika preko granice.

Mnoge žene sa naših prostora su završile u švedskim zatvorima jer su bile naivne, kaže Opalićeva. Foto: Privatna Arhiva

- Žena je bila u procesu razvoda i bila je ranjiva. On je glumio veliku zaljubljenost. Videli su se samo putem kamere, a potom joj je predložio da zajedno otputuju u Stokholm. Neprimetno joj je ubacio paket s tri kilograma kokaina. Ona ne zna kad je to uradio, niti kako su prošli granicu kod nas, a kada su sleteli u Švedsku, on je, verovatno primetivši da su postali sumnjivi, rekao da ga boli stomak i da mora hitno u toalet. Zamolio ju je da produži, a da će je on stići. Kod nje su pronašli drogu i pozvali je sa strane. Za to vreme on je već pobegao - priča Opalićeva.

O svemu je saznala od prijateljice srpskog porekla koja radi na aerodromu i koja je, zahvaljujući svojoj prisebnosti, doprinela srećnom raspletu.

Žena iz Crne Gore nije znala ni kada ni gde joj je stavio paket u kofer Foto: Shutterstock

- Žena je tvrdila da nije znala za drogu, ali to, naravno, svi govore policiji. Moja prijateljica je, prepoznavši da je u pitanju naša zemljakinja i poverovavši joj, pomogla u prevođenju i objasnila okolnosti. Policajci su upravo na njeno insistiranje i proverili ženin telefon. Ušli su na Fejsbuk i shvatili da se žena i muškarac zapravo nikada nisu lično upoznali do tog putovanja. Nakon detaljne istrage ona je puštena, a muškarac pronađen i uhapšen. Sada se čeka početak suđenja - navodi Opalićeva.

Mila Opalić je, inače, bila konzulka Srbije u Švedskoj od 2017. do 2021. Udata je za čoveka s naših prostora i još živi u toj zemlji. Tokom diplomatske službe često je dolazila u kontakt sa ženama koje su postale žrtve sličnih prevara.

Švedska policija uhapsila je i dve sestre sa naših prostora zbog šverca kokaina Foto: Profimedia

- Jako često se to dešavalo. Komunicirala sam s porodicama, pa i posećivala naše u zatvoru i sama sam se iznenadila brojem žena koje su bile žrtve sličnih manipulacija - objašnjava.

Jedan slučaj posebno pamti - dve sestre iz Srbije koje su uhapšene zbog pokušaja šverca kokaina.

Podmeću i pod kola Mila zna i za slučajeve da su kriminalci ljudima s naših prostora koji dođu na odmor drogu podmetali ispod automobila, nadajući se da će je neopaženo preneti preko granice. - Znam za porodicu iz Crne Gore kojoj se to desilo dok su bili na odmoru. Pronašli su im drogu na nekoj granici, ali su, srećom, oni uspeli da dokažu da im je podmetnuto. Ne želim da plašim ljude ili da paranoišem, ali uvek i svuda treba biti oprezan. Nekim kriminalcima je, čim vide švedske tablice, to signal da pokušaju da ih zloupotrebe.

- Jedna od njih se dopisivala s našim momkom koji živi u Kopenhagenu u Danskoj. Nakon nekog vremena dogovorili su se da se vide. Ona je u Kopenhagen krenula sa sestrom. Sreli su se tamo i dogovorili se da posete i Malme u Švedskoj. Taj muškarac ju je zamolio da se u Malmeu nađe s njegovim kumom i preda mu neku pošiljku, a da će se potom naći. Sestre su iz Danske u Švedsku putovale vozom preko čuvenog Eresundskog mosta, koji spaja ove države. Na prvoj stanici uhapšene su - u paketu je bila droga! - priča Mila i dodaje da su, nažalost, ove dve devojke, prema njenom saznanju, osuđene i još uvek se nalaze u zatvoru u Švedskoj.

Neke žene su saučesnice i svesno ulaze u rizik, druge postaju žrtve prevare Foto: Profimedia

Neke žene su saučesnice i svesno ulaze u rizik, druge postaju žrtve prevare, dok su u pojedinim slučajevima žrtve čak i supruge, koje ne znaju čime se njihovi muževi zaista bave.

- U Švedskoj ima naših ljudi koji imaju kombije i bave se prevozom robe. Iz Srbije donose hranu i zimnicu, dok iz Švedske voze polovnu tehniku i nameštaj za našu zemlju. Jednom je tako ambasadu pozvala uznemirena žena tvrdeći da joj se muž, koji je prevoznik, izgubio i da već dve nedelje nema kontakt s njim. Pošto se ljudi ne gube tek tako, odmah sam posumnjala i proverila da li se protiv njega vodi istraga. Ispostavilo se da je uhapšen jer je prilikom ulaska u Švedsku kod njega pronađeno nekoliko kilograma kokaina. I to mu nije bio prvi put - kaže Mila Opalić i napominje da naše sugrađanke ne budu iskorišćene u ovakvom tipu organizovanog kriminala samo u Švedskoj već i pri ulasku u druge evropske države.

Stoga ona upozorava žene da budu vrlo oprezne.

Mnogi misle da se ovakve stvari dešavaju samo u filmovima, ali se mogu desiti bilo kome Foto: Profimedia

Zašto to rade: Velika efikasnost, a manji rizik Metoda stavljanja droge u prtljag osoba koje nisu svesne da je nose jedna je od često korišćenih taktika u međunarodnom švercu. Kriminalci je primenjuju zato što znatno smanjuje rizik za sebe. Ako putnik ne zna da prevozi narkotike, ponaša se opuštenije i manje je verovatno da će izazvati sumnju tokom kontrole. Čak i kada bude otkrivena droga, stvarni organizatori i nalogodavci često ostanu van dometa istrage. Na aerodromima je, uz to, manja verovatnoća da će službenici sumnjati u zaljubljenu ženu ili par na odmoru nego u muškarca koji putuje sam.

- Mnogi misle da se ovakve stvari dešavaju samo u filmovima, ali to nije istina. Može se desiti bilo kome - naglašava:

- Ne putujte u inostranstvo sa osobama koje ne poznajete dovoljno, ne dajte nikome da pakuje vaš kofer i ne prihvatajte pakete od "poznanika". I na kraju: ako nešto deluje previše dobro da bi bilo istinito - obično tako i jeste.

Kriminalci drogu mogu podmetnuti i ispod kola. Foto: Beta Ap

