Slušaj vest

Na rafovima naših prodavnica sve je više proizvoda koji liče na mleko, sir, jogurt, meso ili kobasice - ali zapravo to nisu. U njima ima više vode, palminog ulja, skroba, aditiva i aroma nego stvarnog mleka ili mesa. Istovremeno, ogromne količine sirovina i „mesa“ dolaze iz uvoza, dok domaći proizvođači muku muče.

Ko kontroliše kvalitet, ko dozvoljava obmanu potrošača, i zašto građani Srbije više ne znaju šta kupuju? O toj temi govorili su gosti Kurir televizije Dajana Kovač, nutricionista i doktor biotehničkih nauka, Miladin Ševarlić predsednik Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije i Ivan Smajlović inženjer tehnologije.

Dejana Kovač Foto: Kurir Televizija

Deklaracija proizvoda

- Moramo da čitamo sastojke i tu se mora navesti šta smo koristili tokom proizvodnje. Prema zakonu skoro svake civilizovane države postoji nešto što se deklariše kao sastojci. U tim sastojcima mi moramo da navedemo šta smo koristili. Markering i pokušaj da prododate nešto što nije originalan proizvod je postalo jako često. Mi se borimo sa hiperprodukcijom modernih proizvođača da proizvode hranu koja je falsifikat. Uspevamo da izađemo na kraj, ali bitna je deklaracija. Građani moraju da kupuju na provereni mestima - kaže Kovač.

Kovač je govorila o gluteni i o tome zbog čega Instituti u Velikoj Britaniji zabranjuju da se gluten koristii kod dece:

- Gluten imamo u pšenici, ražu i ječmu. Zašto je taj gluten sporan danas? Nekad je prinos pšenice bio 5 tona po hektaru a sada mora da bude 10 tona. Sada smo dobili potpuno nove sorte pšenice. Imate veliku pomamu širom sveta da li je ta bezglutenska tehnologija marketing ili je potreba. Ja vam tvrdim da je to potreba i nema veze više sa marketingom.

Palmino ulje

Ivan Smajlović Foto: Kurir Televizija

Smajlović navodi da je doneta uredba o biljnim mastima u mlečnim proizvodima, međutim ne posotoji transparentnost nadležnih inspekcija koje će reći pravo stanje na tržištu:

- To su dubinski problemi koji su u samom ministarstvu. Mi smo još 2023. godine imali problem sa tim. Izašao je izveštaj državne revizorske institucije vezano za poslovanje resornog ministarstva u oblasti bezbednosti hrane i tu je na 80 strana iznešena kritika vezano za sve nedostatke u poslovanju ministarstva. Najveći centralni deo tog izveštaja se odnosi na direkciju nacionalne referentne laboratorije - kaže Smajlović i dodaje:

- Ona postoji i u zakonu, a kada pogledate njene aktivnosti, oni se ne bave svojim dužnostima. Ako nemate direkciju kao takvu, onda nemate ni sistem kontrole. Sve privatne laboratorije moraju zbog toga da završe na sudu i svi ljudi koji ne rade po zakonu moraju da budu sankcionisani. Nigde se sa javnošću ne komunicira vezano sa hranom i palminim uljem. Sve te kontrole su više kozmetika. U Srbiji ne postoji laboratorija koja može da odredi da li je u pitanju palmino ulje ili mlečni proizvod. Postoje ozbiljni problemi u poljoprivrednoj proizvodnji i bezbednosti hrane. Ana Lab je bila jedina koja je to razvila i mogla je da diferencira mlečne masti, nažalost naša laboratorija je uništena.

Kako prepoznati pravo mleko

Miladin Šivarlić Foto: Kurir Televizija

- Potrošači su uzrok onoga što jedu. Ako ne znaju uzrok svojih bolesti, neka pogledaju šta imate u tanjiru i čaši. Vi na tržištu imate 100% poreklo sa farbe. Jedino mleko koje odgovara i koje je pravo jeste ono koje kupite kod domaćina. Sada je sve veći broj mlekomata. Pojedine farme prodaju mleko dva puta dnevno po ceni od 150 dinara po litru. Ali to je ono pravo mleko - kaže Ševarlić i dodaje:

- Prokuvate to mleko i od njega možete da dobijete i kajmak. Tako da se to i finansijski odlično isplati. Naši proizvođači mleka nisu povezani od njive do trpeze i nemaju svoje zadužne mlekare. Mi imamo sao jednu farmu za organsku proizvodnju mleka. Ali, vi to mleko ne možete ovde kupiti. Mislim da treba zahtevati od ministarstva i tržišne ispekcije da pojačaju kontrolu.

"Postoje ozbiljni problemi u proizvodnji i bezbednosti hrane iz uvoza!" Direktor nekadašnje laboratorije za kontrolu namirnica otkrio: Kriju se aditivi! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs