Aleksi Popovu (82) iz Mokrina, gubi se svaki trag nakon što je u subotu, oko 16 sati, traktorom otišao u atar prema Rumuniji. Zabrinuta ćerka Olivera obratila se za pomoć i policiji. Kako kaže, trenutno atar pretražuju i dronom, a u potragu su uključeni i lovci:

- Na zelenom traktoru bez kabine viđen je na benzinskoj pumpi. Natankao je traktor i zaputio se da pogleda jednu njivu, u delu atara Ritić, koji se nalazi prema Rumuniji. Alarmirane su i naše komšije, s one strane državne granice. Kad se smrklo moj suprug je krenuo da ga traži, ali nije mogao da ga nađe - rekla je ćerka.

- Tražili smo ga cele noći, a u potragu je tokom prepodnevnih časova uključen i dron. Moj otac pati od visokog krvnog pritiska. On je penzioner. Verovatno se negde izgubio jer pretpostavljamo da nije mogao da uključi svetla na traktoru- ispričala je Olivera, ćerka nestalog Mokrinčanina.

Ukoliko raspolažete bilo kakvim informacijama o nestalom Aleksi Popovu iz Mokrina, pozivamo vas da se obratite nadležnoj policijskoj upravi i dostavite sve podatke koji bi mogli pomoći u potrazi.