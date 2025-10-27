Slušaj vest

Sve veći broj mladih, posebno adolescenata, koji su u tim "ludim godinama" kada su željni dokazivanja, a i kada pate mnogo više od bilo koga što nemaju nešto za čime žude, koristi veštačku inteligenciju i AI alate kako bi popravili svoj izgled i sve oko sebe na fotografijama koje objavljuju na društvenim mrežama.

U želji da se uklope u nametnute estetske standarde, često prelaze granicu, pa menjaju ne samo crte lica, boju očiju ili ton kože već i pozadinu, frizuru, garderobu, pa čak i dodatke poput satova, torbi i šminke, kako bi izgledali kao da žive luksuzan, za njih nestvaran život.

Mladi se na mrežama predstavljaju kao da žive luksuzan život. Foto: Profimedia

Psiholozi upozoravaju da ovaj trend može imati ozbiljne posledice po mentalno zdravlje.

Sve je više slučajeva u kojima mladi izražavaju nezadovoljstvo svojim stvarnim izgledom, jer ne mogu da se poistovete sa onlajn verzijom sebe, koju su kreirali pomoću veštačke inteligencije ili drugih aplikacija i Fotošopa.

Autentične, neobrađene fotografije gotovo da nestaju s profila na društvenim mrežama jer se retko ko odlučuje da podeli fotografiju bez filtera, senki ili AI dorade.

Retko ko odlučuje da podeli fotografiju bez filtera ili AI dorade. Foto: Shutterstock

U nekim slučajevima originalna fotografija se i ne sačuva, jedino što ostaje jeste savršena, virtuelna verzija identiteta. Sa razvojem AI tehnologija, slike se sve češće generišu direktno u aplikacijama, brišući razliku između stvarnosti i fikcije.

Psiholog Nađa Tulić ocenjuje da sve više mladih ljudi živi u digitalnom prostoru i podređuje svoj život validaciji u njemu.

Mladi se odriču svoje autentičnosti da bi se uklopili u šablon, kaže Tulićeva. Foto: Kurir Televizija

- Plasiraju ono što misle da će ih u tom digitalnom svetu bolje pozicionirati. Problem je u autentičnosti. Odriču se svoje autentičnosti da bi se uklopili u šablon društveno "poželjnog". Na kraju to dovede to potiskivanja sebe i hroničnog unutrašnjeg nezadovoljstva. Iskrivljena realnost nekada može doneti samo trenutno zadovoljstvo, ali nikako ne može nahraniti našu dušu - kaže za Kurir Tulićeva i naglašava:

- Mladi treba da se uče da je moguće integrisati ono što je njihovo autentično i ono što je društveno poželjno. Jer društvo zapravo jeste skup svakog autentičnog pojedinca.

Psiholog Dragica Mihajlović smatra da su ovakve pojave veoma opasne.

Mladi gube kontakt s realnošću, kaže Mihajlovićeva. Foto: Kurir TV

- Novim generacijama je postalo normalno da sve fotografišu, snimaju i svoj život javno pokazuju. Oni ne vide u tome problem. Žive u paralelnim svetovima, ovom stvarnom i onom digitalnom. Došli smo do toga da se u tom svetu trude da se izdvoje i prikažu kao da žive neki drugi život, deluje kao da su to neke druge osobe na mrežama. Prvo su počeli sa obradom fotografija, pa su sada otišli korak dalje i trude se da pokažu način, stil i status života totalno drugačiji od onog koji žive. Gubi se kontakt s realnošću i kasnije će im postati nebitno šta se dešava u ovom svetu, jer im je jedini fokus na tome kako se predstaviti na društvenim mrežama, kakvu fotografiju napraviti i objaviti i njome poslati poruku drugima koji postaju bitniji od sebe samih.

Zahtevi mladih

  • ulepšavanje lica - glatka koža, isticanje očiju, manja vilica, uklanjanje podbratka, bora, podočnjaka i bubuljica
  • promena stila oblačenja - novi izgled obično bude u skupoj, markiranoj garderobi s luksuznom šminkom i markiranom torbom ili satom
  • dodavanje pozadine - npr. da izgledaju kao da su na egzotičnom putovanju, moru ili u gradu, u skupom restoranu
  • pretvaranje selfija u profesionalne fotografije da bi delovale ozbiljnije
