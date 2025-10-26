Slušaj vest

Nikola Perišić iz sela Mokronozi, na granici Srbije i Republike Srpske, blizu Priboja, doživeo je trenutak koji mu je zauvek promenio život - zalutali metak pogodio ga je i osudio na invalidska kolica. Neidentifikovani pucač, koji je Nikolu prikovao za kolica, nosiće tu odgovornost zauvek, dok se Nikola nada da će jednog dana ponovo stati na svoje noge.

Ovom mladiću život se u sekundi promenio, a jedan zalutali metak prikovao ga je za zemlju. Stigao ga je dok je kopao kanal sa ocem, i sa tog mesta dalje kroz život moraće u kolicima.

Foto: RINA

- Desilo se da je mene pogodio zalutali metak u kičmu. To je bilo 26. marta 2022. godine, kada smo sa ocem i komšijama kopali jedan kanal za vodu. Pomagali smo i svi smo seli da odmorimo, i ja sam se odmakao od stola i seo na panj. U jednom trenutku mene je sunce zasmetalo u lice, ja sam ustao da odem do hlada, i kako sam ustao, metak me je pogodio za vrat. Ja sam pao i leđima sam bio okrenut Priboju. Tu su počeli jaki trnci da idu u noge, počeo sam da se tresem. Tu su mene odvezli u hitnu, ovde u Priboju. Iz Priboja sam prebačen za Užice. U Užicu su ustanovili da imam strani projektil u leđima, rekli su da je metak. Ja sam se šokirao, kako je moguće da je metak - opisao je jednom prilikom Nikola svoje strašno iskustvo u neverici, pa nastavio:

- Iz Užica sam prebačen za Beograd, tu sam se nadao operaciji. U Beogradu su rekli da nema operacije, boje se infekcije. Bio sam dve sedmice u Beogradu - ispričao je Nikola.

Foto: RINA

Naime, on je dva meseca u svojoj kičmi nosio metak. Krenula je potraga za lekarima. U njemu i njegovim roditeljima tinjala je nada.

- Onda smo počeli da tragamo za doktorima i našli smo doktora u Švajcarskoj. I on je rekao da može da odradi operaciju. Operacija je odrađena 27. maja 2022. Dva meseca je bio metak u mojim leđima. Operacija je uspešno odrađena. Počeli su pomalo pokreti u desnoj nozi. Mogu prste, stopalo i malo iz kolena. Mogu da je pomeram. Čim je krenulo to nabolje, ostalo je vreme i strpljenje - rekao je Nikola.

Foto: RINA

Bez obzira što je preživeo strašne muke, Nikola nikada nije zakukao ni na koga. Nije tragao ni za pijanim svatom.

- Ne zna se ni danas ko je pucao. U Priboju su bila tri veselja. Ja pretpostavljam da je odatle pucano - ispričao je Nikola.

On se danas grčevito bori da stane na noge i ponovom prošeta svojim zavičajem.

- A meni najviše prijaju banje. Da idem što češće u banje. Radim vežbe, kupam se. To mi dosta pomaže. Bolji napredak. Bolje se regenerišu nervi. Bolji pomak nego kod kuće - rekao je Nikola, a što je najbitnije, on u svemu ovome nije sam. Iza njega su otac i majka, i dva rođena brata blizanca.

Misterija ko je pucač čiji je metak pogodio Nikolu, nikada nije rešena.

Kako da pomognemo Nikoli

Ukoliko možete i želite da pomognete Nikoli da ponovo stane na svoje noge uplatu možete izvršiti na račune koji se vode kod fondacije Budi human i to na:

dinarski račun broj 160-6000001381721-84,

devizni račun broj 160-6000001381632-60, IBAN: RS35160600000138163260

ili možete poslati SMS poruku sa brojem 1266 na broj 3030.

Nikola Perišić Foto: Budi human Printscreen