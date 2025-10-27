Na kažiprstu ruke starije žene vezan je crveni konac. Zamršene niti koje simbolizuju mozak na papirnoj silueti glave.

Slušaj vest

Neki ljudi zadržavaju oštar um i u svojim osamdesetim i kasnije, rušeći ideju da je kognitivno opadanje neizbežno kako starimo. Jedna 25-godišnja studija o ovim zavidnim pojedincima sada otkriva šta je posebno u vezi sa njihovom neurologijom.

- Ono što smo otkrili u njihovim mozgovima zaista je bilo šokantno za nas - objašnjava klinički neuropsiholog sa Univerziteta Nortvestern, Sandra Vajntraub.

Vajntraub i njene kolege otkrili su da su mozgovi određenih ljudi neobično otporni na nagomilavanje proteinskih naslaga i zapleta tipičnih za Alchajmerovu bolest. Ovi pojedinci takođe imaju veću koncentraciju jednog specifičnog tipa neurona u ključnom delu mozga, kao i manje znake upalnih procesa u beloj masi mozga u poređenju sa tipičnom starijom populacijom.

Iako je potrebno potvrditi nalaze na drugim populacijama, identifikovanje jedinstvenog neurobiološkog profila "otvara vrata novim intervencijama koje bi mogle očuvati zdravlje mozga duboko u pozne godine života".

Evo o čemu je studija

Ovi ljudi u osamdesetim imaju pamćenje uporedivo sa ljudima u pedesetim. U studiji, objavljenoj je u časopisu Alzheimer’s & Dementia, definisani su kao osobe koje mogu da zapamte najmanje devet od 15 reči na testu, što je rezultat tipičan za ljude dve do tri decenije mlađe. Neke studije pokazuju da manje od pet odsto populacije može da se svrsta u tu grupu.

Jedna zajednička osobina je izražena ekstrovertnost. Zanimljivo je da oni ne vode nužno zdraviji način života, neki redovno puše i piju alkohol, što ukazuje da je veliki deo njihovih "moćnih" sposobnosti otpora starenju – biološke prirode.

Demencija je progresivno stanje koje utiče na pamćenje, mišljenje i svakodnevno funkcionisanje, značajno smanjujući kvalitet života. Foto: Shutterstock

Vajntraub i njen tim pratili su 290 osoba starih 80 i više godina od 2000. godine, kako bi uporedili one koji su se pokazali kao "superstarci" sa onima koji stare tipično. Zahvaljujući i velikodušnim donacijama 79 mozgova "superstaraca", istraživači su identifikovali neke ključne biološke razlike.

- Shvatili smo da postoje dva mehanizma koja dovode do toga. Jedan je otpornost – oni ne stvaraju plakove i naslage (koji su tipični za Alchajmerovu bolest). Drugi je izdržljivost – oni ih stvaraju, ali ti plakovi ne utiču na njihov mozak - navodi Vajntraub.

Ćelije koje prenose informacije ka hipokampusu, poznate kao entorinalni neuroni, bile su veće kod superagera, što je, prema mišljenju istraživača, možda doprinelo njihovoj otpornosti ili izdržljivosti.

Štaviše, kod tipično starećih osoba primećeno je stanje stanjivanja spoljašnjeg sloja mozga, dok se kod „superstaraca“ to nije dešavalo. Ovaj deo mozga kontroliše svesne misli, pamćenje i jezik.

"Superstarci" su takođe imali više fon Ekonomovih neurona i deblji prednji cingulatorni korteks, gde se ti neuroni nalaze, čak i u poređenju sa znatno mlađim ljudima. Taj deo mozga učestvuje u regulisanju pažnje, emocija i donošenja odluka.

model glave i mozga koji se osipa poput lišća koje opada, koncept alchajmerova bolest Foto: Shutterstock

Prethodne studije već su pokazale da ovaj deo mozga kod superagera ne smanjuje zapreminu kao što se očekivalo. Vajntraub i njen tim sumnjaju da su "superstarci" rođeni sa većom gustinom fon Ekonomovih neurona.

Zajedno, ove razlike izgleda da održavaju njihov mozak stabilnim tokom vremena.

- Mnogi nalazi iz ove studije potiču iz analize moždanih uzoraka velikodušnih i posvećenih superagera koji su praćeni decenijama - kaže klinički neuropsiholog sa Univerziteta Nortvestern, Tamar Gefen.

Tim je takođe naveo i listu gena koje su ranija istraživanja izdvojila kao vredne daljeg proučavanja.

Razumevanje gena koji utiču na kognitivne funkcije tokom starenja moglo bi omogućiti razvoj lekova koji bi podstakli stanje mozga "superstaraca" i otpornost na Alchajmerovu bolest, zaključuju istraživači u svom radu.

Kurir.rs/RTS

Zajedno, ove razlike izgleda da održavaju njihov mozak stabilnim tokom vremena. „Mnogi nalazi iz ove studije potiču iz analize moždanih uzoraka velikodušnih i posvećenih superagera koji su praćeni decenijama“, kaže klinički neuropsiholog sa Univerziteta Nortvestern, Tamar Gefen. Tim je takođe naveo i listu gena koje su ranija istraživanja izdvojila kao vredne daljeg proučavanja.