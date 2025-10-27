Tramvajske linije 9, 10 i 14, koje su juče bile ukinute, danas će normalno saobraćati, naveo je GSP.
Red vožnje
Završeni radovi na Slaviji: Tramvajske linije 9, 10 i 14 normalno saobraćaju
Na Trgu Slavija završeni su radovi pa će tramvajske linije 9, 10 i 14, koje su juče bile ukinute, danas normalno saobraćati, rečeno je u dispečerskom centru Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) Beograd.
Sve tramvajske, autobuske i trolejbuske linije, kako navodi Tanjug, a prenosi Telegraf, danas će prevoziti putnike po ustaljenom redu vožnje.
Za sada nema zastoja u saobraćaju i sve saobraćajnice i mostovi su prohodni.
Na beogradske ulice, kako su dodali, danas izlazi ukupno 1.436 vozila, od čega 127 tramvaja, 44 trolejbusa, 19 elektro-buseva i 1.275 autobusa.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)
