Na Trgu Slavija završeni su radovi pa će tramvajske linije 9, 10 i 14, koje su juče bile ukinute, danas normalno saobraćati, rečeno je u dispečerskom centru Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) Beograd.

Sve tramvajske, autobuske i trolejbuske linije, kako navodi Tanjug, a prenosi Telegraf, danas će prevoziti putnike po ustaljenom redu vožnje.

Za sada nema zastoja u saobraćaju i sve saobraćajnice i mostovi su prohodni.

Na beogradske ulice, kako su dodali, danas izlazi ukupno 1.436 vozila, od čega 127 tramvaja, 44 trolejbusa, 19 elektro-buseva i 1.275 autobusa.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

