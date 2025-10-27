Slušaj vest

Elektrodistribucija Srbije za danas, 27. oktobra, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u 5 beogradskih opština, zbog radova na mreži i redovnog održavanja elektroenergetskih postrojenja, dok povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode osetiti potrošači delova opštine Zemun sve do 1. novembra, proverite da li ste na spisku.

Isključenja struje

Bez struje danas će biti potrošači pet beogradskih opština i to na sledećim lokacijama i terminima:

Palilula od 9 do 16h: Naselje Dunavac: Dunavac BB

Voždovac od 9:00 - 17:00:Naselje Ripanj: BELA ZEMLjA: 4A-6,10-12B,18A-30B,34,50,5-7A,13,21,25-31,35A-37,43A,47-59,67, BRĐANSKA: 1, KAPETANA NIKOLE IVANČEVIĆA: BB,20-22,30, PRNjAVOR-PAVIĆEVAC: 4-10,1-3,9,25, PUT ZA GRABOVAC: 10G,28-36,52,70,1-3E,7,15-19,25-37, PUT ZA KALAJDžIĆE: 16-32,9,15-23,27,31-33,37,41, PUT ZA KLENjE: 24-30,34,29, PUT ZA KOVANLUK: 2-12,16,22,28,1-5,11-13, PUT ZA PAVIĆEVAC: bb,2-28A,32,36B,42-46,54-60,64B,70-72,82,86-86B,90B,94-98A,108-108V,1-25,29,33-37G,47,71,77,81, PUT ZA PAVIĆEVAC 1 DEO: 98A, PUT ZA TREŠNjU: 2-28,32-34B,1-11,15-19,23,27A-35,39-47,53-55A, PUT ZA TREŠNjU 1 DEO: 30, SREDNjI PRNjAVOR: 2-4,1-1Ž, STANOJLOVIĆA KRAJ: 2-6,1A-13, ŽEL STANICA KLENjE: bb,

Rakovica od 8:30 - 14:00: BORSKA: 40,46-54,15-23,27-37, BOŽIDARA STOJANOVIĆA: 1, ČELEBIĆKA: 3-3, PRVE ŠUMAD BRIGADE: 24-26G,3,9, ROZE LUKSEMBURG: 2-2A,1-11, STANKA PAUNOVIĆA: 82A-82V, VAREŠKA: BB,11-61,65, Naselje MILjAKOVAC: 8 CRNOGORSKE BRIGADE: 2-14,

Novi Beograd od 8:30 - 11:30: BULEVAR NIKOLE TESLE: 2, STARO SAJMIŠTE: bb,BB,6C,12-14,20A,1C, UŠĆE: bb,bb,bb,BB,bb,bb,bb,bb,bb,BB,bb,bb,6-6C,3,

Lazarevac od 8:00 - 14:00: Naseljeno mesto Stepojevac zaseok Lesendrići.

Preporuke za stanovništvo

Pre najavljenih isključenja struje valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od eventualnih strujnih udara prilikom ponovnog uključenja.

Držite mobilne telefone i druge potrebne uređaje napunjene.

Pripremite baterijske lampe ili sveće za slučaj potrebe za osvetljenjem.

Ukoliko koristite medicinske uređaje koje zahtevaju struju, obavestite elektrodistribuciju i organizujte alternativne izvore napajanja.

Redovno se informišite putem zvaničnih sajtova elektrodistribucije kao i lokalnih medija za eventualna dodatna obaveštenja.

Obavezno obavestite starije i nemoćne osobe koje možda nisu svesne planiranih prekida.

Građani se takođe upozoravaju da budu oprezni i pažljivi u rukovanju svećama i baterijskim lampama kako bi se izbegle potencijalne nesreće.

Isključenja vode

U Zemunu će se izvoditi planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže. Foto: Grad Beograd

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže na opštini Zemun, od ponedeljka 27. oktobra 2025. godine do subote 1. novembra 2025. godine.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22.00 do 6.00 sati osetiće sledeći potrošači:

27/28.10.2025. godine - u delu rejona oivičenim Ulicom Džona Kenedija, Kejom oslobođenja, Novogradskom i Zlatiborskom ulicom,

28/29.10.2025. godine - u delu rejona oivičenim ulicama Novogradskom, Pregrevicom, Cara Dušana, Banatskom, Ugrinovačkom, Rada Končara i Prvomajskom,

29/30.10.2025. godine - u delu rejona oivičenim ulicama Zelengorskom, Zlatiborskom, Prvomajskom, Rada Končara, Ugrinovačkom, Vojnim putem, Kupreškom i Atanasija Pulje,

30/31.10.2025. godine - u naseljima Nova Galenika i Zemun Polje,

31.10/1.11.2025. godine - u naseljima Batajnica i Busije.

"U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku", saopštio je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

U slučaju kvarova, za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

Preporuke za stanovnike u slučaju isključenja vode

Preporučuje se da imate najmanje oko 3 litra vode po osobi dnevno Foto: Foto: T.S.

Pre nego što voda bude isključena, napunite sve raspoložive posude vodom, uključujući boce, lonce, kante, kade, i sve druge velike kontejnere. Preporučuje se da imate najmanje oko 3 litra vode po osobi dnevno za osnovne potrebe.

Rezervna pitka voda: Osigurajte zalihe flaširane vode ili vodu u sterilnim posudama za piće.

Sanitarne potrebe: Ako nemate vode za ispiranje toaleta, sipajte vodu iz kante ili sličnog kontejnera direktno u šolju kako biste isprali. Takođe, možete unapred napuniti vodokotlić.

Higijena: Napunite kadu ili veće sudove s vodom tako da imate dovoljno za pranje ruku, lica i zuba. Takođe, razmislite o kupovini sredstava za dezinfekciju ruku bez vode.

Pomoć komšijama: Ako imate starije komšije, osobe sa invaliditetom ili one koji ne mogu sami da se organizuju, ponudite im pomoć.

Gde neće biti grejanja

Svi toplotni izvori "Beogradskih elektrana", 15 toplana i 16 kotlarnica isporučuju toplotnu energiju, te za sada nisu najavljena isključenja grejanja u Beogradu. Potrošači kvarove mogu da prijave isključivo pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11.

U skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, odnosno Pravilima o radu distributivnog sistema daljinskog grejanja, juče nije započeta isporuka toplotne energije potrošačima zbog visoke temperature spoljašnjeg vazduha.

- Toplotna energija u grejnom danu se uopšte ne isporučuje kada temperature spoljašnjeg vazduha više od 15 stepeni Celzijusa traju duže od 10 sati i kada je u vremenu između 06.00 i 09.00h temperatura spoljašnjeg vazduha viša od 12 stepeni Celzijusa - navodi se u saopštenju JKP "Beogradske elektrane".