Beograd u znaku brzine i stila: Ako je neko propustio Galeriju automobila, evo gde može da nađe digitalnu verziju sajma
Beograd je od 16. do 26.oktobra bio domaćin Galerije automobila Srbije 2025 powered by AikLeasing, događaja koji spaja moć, stil i budućnost na jednom mestu.
Tokom deset dana posetioci su mogli da vide više od 80 eksluzivnih modela, svetske premijere, test voženje i najnovije tehnologije, od Mercedesovih limuzina do električnih i hibridnih vozila.
Gošća jutarnjeg programa Kurir televizije koja je sabrala utiske sa galerije bila je glavna urednica portala Mondo, Danijela Stojšin.
- Mondo je odgovorio na zadatak, posetioci Galerije automobila 2025 su više nego zadovoljni, a to je pokazala i sama čitanost i poseta našim društvenim mrežama gde smo redovno izveštavali šta se dešava. Mi smo osluškivali šta žele ljubitelji automobila, pa se pripremamo za narednu godinu. Broj ljudi koji je prisustvovao ovogodišnjoj Galeriji automobila je premašio prethodnu - započela je Stojšin, pa nastavila:
- Mi smo ušli i snimili svaki automobil kako bi ljudi koji su propustili da uživo budu na izložbi, mogli da se detaljnije informišu oko određenog modela. Takođe, imaćemo digitalnu verziju sajma na Mondo portalu i ona će biti aktivna danas u toku dana.
Sledeće godine nas očekuju novine, a već je zagarantovan veći broj klijenta jer je zainteresovanost prevelika zbog dobro odrađenog posla ove godine.
