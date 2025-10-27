- Naša je obaveza da u okviru naučne i akademske zajednice Srbije otvorimo pitanje o temi geopolitike i da ponudimo neke moguće odgovore vezane za aktuelne procese. Ti procesi su, naravno, otvoreni i traju i danas. Vidimo da postoji veliki stepen neizvesnosti, gde se iz dana u dan ti vektori uticaja menjaju, tako da će ovo biti samo prvi podsticaj da se situacija prati pomno i da se, možda već za godinu ili dve, ponovo izađe sa tematskim brojem o geopolitici koji bi analizirao promene nastale u međuvremenu.