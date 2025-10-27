NA SVETU PETKU KOLONE VERNIKA NA KALEMEGDANU: Strpljivo čekaju da priđu Kapeli i izvoru pa da se poklone, pomole i natoče vode za koju se veruje da je lekovita
Kao i svakog 27. oktobra, narod je pohrlio na Kalemegdan, u svetinju posvećenu Svetoj Petki, da se pomoli i natoči vode za koju se veruje da je na današnji dan čudotvorna.
Kolona verujućih mirno stoji u redu čekajući da se približi Crkvi Ružici i Kapeli Svete Petke na Kalemegdanu, gde izvire voda za koju se veruje da ima lekovito dejstvo.
Svake godine, na praznik Svete Petke, od ranih jutarnjih sati formiraju se duge kolone ljudi koji strpljivo čekaju da priđu kapeli, pomole se i zahvate svetu vodu. Ova svetiteljka, koju Srbi naročito poštuju, smatra se zaštitnicom žena, bolesnih i siromašnih, ali i čuvarkom doma i porodice.
Postoji i verovanje da je izvor tokom istorije presušio samo jednom – i to na početku Prvog svetskog rata. Narod je tada smatrao da je to znak nadolazećeg zla. Kada je, u februaru 1918. godine, voda ponovo potekla, ljudi su u tome videli simbol povratka nade i najavu slobode.
Sveta Petko, Božja svetiteljko, moli Boga za nas.
Udostojila si se gledanja lica Božja kao čedo našeg naroda, slavna Petko svetiteljko, pa imamo slobodu tebi govoriti, srodnici našoj, i tebe moliti za spasenje duša naših.
Slava si i pohvala Beogradu, gde čudotvorna voda tvoja privlači množine mnoge, kao negde Vitezda, i daje slepima vid, uzetim zdravlje, malaksalim snagu, i svima bodrost i radost, Hristova device, naša pomoćnice.
Budi i nadalje straža našem prestonom gradu, i utvrdi ga u Pravoslavlju, pomozi vernicima, podigni nedužne i tužne a usopštim roditeljima našim, braći i deci, izmoli večni pokoj i večno spasenje, sveta Petko, Božja svetiteljko.
Svima pomozi, pa i meni ne odmozi. Dobre u dobru složi, i svako im dobro umnoži. Da se kroz tebe proslavi Bog u Trojici, navek veka. Amin.
Krsna slava
Mnogim srpskim porodicama danas je i krsna slava.
Mole je za pomoć žene svih vera i nacija
Sveta Petka se smatra ženskim praznikom, pa joj se mole žene svih vera i nacija. Posebno je poštovana kao zaštitnica žena, majki i porodilja.
Mole joj se za pomoć i spas u bolesti i nevoljama. Mnogo je onih koji tvrde da im se svetica javila u snu i govorila im šta da rade.
Narodna verovanja i običaji
Narodna verovanja kažu da na dan Svete Petke ne sme da se pere veš, da se šije, da se radi težak posao, pogotovo ne treba da rade žene.
Osobe koji imaju neki zdravstveni problem, treba da odu u crkvu i umiju se na izvoru ili česmi koji se nalazi u blizini hrama Svete Petke.
Na Svetu Petku mlade devojke treba da beru cveće i njime ukrase svoj dom kako bi u njima cele godine vladala sloga i mir, dok se devojčicama oblače nove haljinice kako bi ih u narednoj godini pratila sreća.
Devojke bi trebalo da pojedu parče slavskog kolača i da sačuvaju mrvice, pa će te noći u snu videti svoju sudbinu i budućeg muža.
Slavska trpeza na dan Svete Petke se ne sklanja do sutradan, a kada svi gosti odu, domaćica bi trebalo da okadi trpezu tri puta kako bi svetica posetila i blagosiljala njen dom.
Kurir.rs