Na putevima u Srbiji vozače danas očekuju dobri vremenski uslovi za vožnju, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
VELIKI BROJ RADOVA NA PUTU: AMSS apeluje na vozače da budu pažljivi
Sezona radova je u toku i to na brojnim deonicama može na kratko usporiti vožnju, a na pojedinim se koriste i obilazni putevi jer je saobraćaj potpuno obustavljen.
Kako nam se bliži period sve hladnijeg vremena vozači treba da obrate pažnju na stanje svog vozila i prateće opreme.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata.
Kurir.rs/Beta
