Slušaj vest

Sezona radova je u toku i to na brojnim deonicama može na kratko usporiti vožnju, a na pojedinim se koriste i obilazni putevi jer je saobraćaj potpuno obustavljen.

Kako nam se bliži period sve hladnijeg vremena vozači treba da obrate pažnju na stanje svog vozila i prateće opreme.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoSVETLANA I DAN-DANAS VERUJE DA JOJ SE UKAZALA SVETA PETKA: Ispričala šta se zbilo, a onda se javila sestra bliznakinja da kaže šta je usnila veče pre toga FOTO
173002365516983938731624435244topola-izvor-svete-petke-fotorina7.jpg
DruštvoOD OVOG DATUMA VRAĆA SE LETO! Stiže nam pozno Miholjsko leto: RHMZ objavio detaljnu prognozu i najavio početak "zlatne jeseni"!
Promena vremena
DruštvoDANAS JE VELIKI PRAZNIK - SVETA PETKA! Ove običaje bi valjalo da ispoštujete danas, a neke poslove da zaobiđete! Prva u nizu jesenjih slava
sveta petka
Društvo"Sviđa mi se Beograd, ali ne i Novosađani": Meksikanac živeo 10 godina u Srbiji i shvatio šta mu smeta: Obožava rakiju, ali mu se Novi Sad nije svideo!
Karlos.png
DruštvoOd sledeće subote vozači mora da imaju ovo na putu! Prete debele kazne: Oglasili se iz AMSS-a
Gužva u saobraćaju