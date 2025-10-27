Slušaj vest

Zimska čarolija na Kopaoniku uskoro počinje! Zvaničan početak ski sezone zakazan je za 4. decembar 2025.godine, kada tradicionalno počinje i popularni Ski Opening, koji će trajati do 7. decembra.

- Tokom četiri dana otvaranja sezone, posetioce očekuje bogat program, odlična zabava i naravno prvi spustovi po savršeno pripremljenim stazama. Za sve skijaše i bordere, kao i prethodnih godina, prvi dan je besplatan, dok od 5-7.decembra odobravamo popust od 30% na karte koje se koriste u tom periodu - saopštila su "Skijališta Srbije".

Ski opening je najavljen za 4. decembar Foto: Shutterstock

Kako dodaju, pretprodaja ski karata putem webshopa biće moguća u periodu od 1. do 15. novembra, uz popust od 15% na sve vrste ski karata kupljene u tom periodu. Nakon tog prvog perioda pretprodaje, od 1. do 8. decembra, popust na ski karte putem web shopa će biti 10%, a od 9. decembra pa do kraja sezone 5%.

- Kopaonik je spreman da dočeka sve ljubitelje zimskih sportova - staze su uređene, instalacije proverene, a ceo centar spreman za početak još jedne uzbudljive ski sezone - navedeno je u saopštenju.