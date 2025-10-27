Slušaj vest

Zeleni traktor sa kojim se u subotu popodne Aleksa Popov zaputio do njive ostao je zaglavljen u blatnjavom ataru. Poslednji put bio je viđen u subotu popodne kad je na seoskoj benzinskoj pumpi natankao traktor i zaputio se do njive. Očigledno je u ataru zalutao i stigao do ovog mesta:

- Našli smo ga promrzlog, mokrog i što je najvažnje u svesnom stanju. Jedan meštanin Mokrina prolazio je ovuda i u daljini primetio zeleni traktor. Odmah me je pozvao telefonom. Njiva u kojoj je moj otac pronađen je nepristupačna. Ležao je na zemlji. Ispričao nam je da mu se traktor nagnuo. Bojao se da će se sa njim prevrnuti, pa je sišao sa njega. Krenuo je pešice, ali nije daleko odmakao. Hvala dragom Bogu, Svetoj Petki i svim ljudima dobro volje koji su ga tražili - rekla je za Kurir Olivera Popov, ćerka pronađenog Mokrinčanina.

Ćerki pao kamen sa srca Foto: Kurir.rs/S. U.

Po kiši i hladnom vremenu u nedelju je atar češljalo pedesetak ljudi, a angažovani su i dronovi. U potragu su bili uključeni policajci, meštani i dobrovoljni vatrogasci iz Mokrina i susednog Iđoša. Tražili su ga i lovci, zemljoradnici i pripadnici NIS-ove vatrogasne jedinice.

Atar u kom je pronađen Foto: Kurir.rs/S. U.

Bezuspešno su ga tražili i u subotu popodne uveče.