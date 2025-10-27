Slušaj vest

Pravo je vreme da sebi priuštite mir, luksuz i inspiraciju na mestu gde sezona odmora traje tokom čitave godine. Upravo to nudi ZepTerme Vrnjačka Banja – ekskluzivni hotelski kompleks sa apartmanima u privatnom vlasništvu, iza kojeg stoji Zepter International, globalni simbol luksuza, zdravog života i inovacije.

Apartman u okviru hotela sa pet zvezdica – više od smeštaja

ZepTerme je pažljivo osmišljen kompleks sa 160 luksuznih apartmana i 22 poslovna prostora, smeštenih u elegantnoj zgradi sa unutrašnjom promenadom. Uz jedini helidrom u banji, brz i komforan dolazak je zagarantovan.

Kupovina apartmana nije samo sticanje luksuznog prostora već i pametna investicija: moguća je i putem kriptovaluta, dok kompletna logistička i marketinška podrška omogućavaju pasivnu zaradu kroz izdavanje.

Sadržaji koji podižu kvalitet života

Vlasnici apartmana uživaju u vrhunskim sadržajima:

• bazen na krovu s panoramskim pogledom na banju,

• čist vazduh u apartmanima zahvaljujući najsavremenijim TherapyAir aparatima,

• spa & wellness centar sa slanom sobom, finskom i parnom saunom, turskim kupatilom (hamam), relax zonom,

• fitness centar sa profesionalnom opremom,

• restorani i kafići, coworking i poslovna zona,

• recepcija 24/7, podzemna garaža i napredan sistem obezbeđenja,

• jedini helidrom u Vrnjačkoj Banji.

Pametna investicija sa sigurnim rastom vrednosti

Cene apartmana su od 119.000 € + PDV, a preostalo ih je još svega nekoliko od ukupno 160, što jasno pokazuje veliku potražnju i tržišnu vrednost ovog projekta.

Ekskluzivne pogodnosti za članove ZepterCluba

Članovi ZepterCluba ostvaruju popust do 5% pri kupovini apartmana i prioritetan pristup svim sadržajima kompleksa.

Jesen koja inspiriše – životna filozofija koja traje

Investiranjem u ZepTerme ne dobijate samo apartman već stil života – harmoniju zdravlja, luksuza, sigurnu investiciju i uživanje. Leto u Vrnjačkoj Banji se završilo, ali u ZepTermama uživanje u ovoj turističkoj destinaciji nikada ne prestaje.

Posetite sajt zepterme.rs, pozovite nas na broj telefona +381698900007 ili nam pišite na mejl prodaja@zepterme.rs i postanite vlasnik jednog od nekoliko preostalih apartmana u najekskluzivnijem hotelskom kompleksu u regionu.

Promo