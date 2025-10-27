Slušaj vest

Srbije i Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, NALED-om, Svetskim ekonomskim forumom i Programom ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), i uz podršku BIO4 kampusa, u Ložionici.

Ova konferencija okuplja više od 1.000 učesnika - predstavnike akademske i naučne zajednice, predstavnike privrede, startape, lekare, investitore, kao i donosioce odluka.

„Prethodni forumi pokazali su da zajedničkim radom Vlade, nauke i privrede možemo stvoriti jak biotehnološki ekosistem. Srbija danas nastavlja da postavlja više ciljeve, da ubrzava razvoj, unapredi saradnju i postane prepoznata biotehnološka nacija. Visoko mesto na našoj agendi zauzima i digitalizacija zdravstva, pa je tako usvojen novi zakon o elektronskom zdravstvenom kartonu i nacionalnom registru genetičkih podataka. Tako Srbija postaje deo svetskih trendova u personalizovanoj medicini. Takođe, ponosni smo i na BIO4 kampus, najveći nacionalni projekat za povezivanje nauke, zdravstva i privrede. On već omogućava našim naučnicima da rade na razvoju lekova nove generacije, u saradnji sa vodećim svetskim kompanijama, uz plan da uskoro okupi više od 5.000 studenata i 1.000 doktora nauka, postajući centar znanja i inovacija jedinstven u regionu“, rekao je predsednik Vlade Republike Srbije, prof. dr Đuro Macut.

„Četvrtu godinu zaredom održavamo Biotech Future Forum, skup posvećen znanju, inovacijama, napretku i tehnologijama koje će oblikovati decenije koje dolaze. Srbija je već definisala digitalizaciju i inovacije kao ključne stubove za rast privrede i razvoj društva. Prioriteti su nam: veštačka inteligencija, biotehnologija i infrastruktura informaciono-komunikacionih tehnologija. Cilj nam je da kao lider digitalne transformacije u regionu dodatno ojačamo našu poziciju na međunarodnom tržištu. Brojne startap kompanije koriste veštačku inteligenciju u dijagnostici i poljoprivrednoj genomici, dok država definiše nove regulatorne okvire za zdravstvene podatke i digitalizaciju zdravstvenog sistema“, rekao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović i dodao da je Biotech Future Forum temelj zahvaljujući kojem biotehnologija postaje sastavni deo naših ekonomskih strategija, na kojoj gradimo regulative zasnovane na poverenju i gde otvaramo vrata investicijama u sektorima koji menjaju način na koji uzgajamo hranu, proizvodimo energiju i brinemo o ljudskom životu.

„Četvrti Biotech Future Forum najbolji je dokaz koliko se može postići kada se nauka, politika i industrija udruže u zajedničkom cilju. Centar za četvrtu industrijsku revoluciju Srbije uspeo je da izgradi snažan most između nacionalnih ambicija i globalne saradnje, oblikujući način na koji biotehnologija i veštačka inteligencija mogu da donesu stvarne koristi društvu,“ izjavila je direktorka za digitalnu inkluziju i članica Izvršnog odbora Svetskog ekonomskog foruma, Keli Omundsen.

„Biotehnologija u kombinaciji sa veštačkom inteligencijom omogućava nam da zamislimo medicinu prilagođenu svakom pacijentu, useve koji uspevaju uprkos teškim klimatskim uslovima ili bio-materijale koji obnavljaju ekosisteme. Istovremeno, nove tehnologije otvaraju izazovna pitanja o regulativi, etici i jednakim mogućnostima pristupa. UNDP podržava zemlje širom sveta da odgovore na ova pitanja i izgrade digitalnu budućnost koja je bezbedna, inkluzivna i usmerena na čoveka“, izjavio je Haoliang Su, vršilac dužnosti globalnog administratora Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), i dodao da u Srbiji to uključuje podršku radu Kancelarije za IT i eUpravu, uspostavljanju Državnog data centra u Kragujevcu, osnivanju Centra za četvrtu industrijsku revoluciju, korišćenju veštačke inteligencije za unapređenje javnih usluga i širenju digitalne pismenosti u školama i lokalnim zajednicama.

Ovogodišnji Biotech Future Forum posvećen je ideji modelovanja – od otkrivanja lekova i kliničkih ispitivanja do personalizovane medicine, od novih strategija investiranja u biotehnologiji do načina na koji pametni modeli podstiču inovacije. Forum će istražiti i kako

veštačka inteligencija oblikuje zdravstvenu zaštitu i svakodnevni život, pokazujući prediktivnu moć modela u stvaranju zdravije i pametnije budućnosti.