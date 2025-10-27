Slušaj vest

Udruženje Globalna mreža za razvoj, uz podršku kabineta ministarke bez portfelja, zadužene za oblast rodne ravnopravnosti Tatjane Macure, organizuje panel diskusiju posvećenu podršci žrtvama i porodicama pogođenim digitalnim nasiljem.

Panel pod nazivom "Zajedno: podrška žrtvi i porodici žrtve digitalnog nasilja" održaće se 28. oktobra 2025. godine, od 10:00 do 11:00, u Svečanoj sali Gradske opštine Zvezdara.

Digitalno nasilje, uključujući širenje intimnih sadržaja bez saglasnosti - tzv. "osvetnička pornografija" - predstavlja ozbiljan oblik rodno zasnovanog nasilja. Stručnjaci ističu da je prepoznavanje i zakonska regulativa ovog problema od ključnog značaja za zaštitu žrtava i njihovih porodica, ali i za podizanje svesti javnosti o posledicama ovakvog nasilja.

Na panelu će biti predstavljeni pravni, psihološki i terapijski pristupi u zaštiti žrtava. Panelisti će govoriti o dostupnim resursima, proceduralnoj zaštiti, terapijskoj i psihološkoj podršci, kao i o velikom značaju inicijative koje teže tome da "osvetnička pornografija" bude prepoznata kao posebno krivično delo.

Panelisti su:

• Tatjana Macura, ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti - o koordinaciji i dostupnim resursima, značaju zakonske regulative i prepoznavanja digitalnog nasilja

• Maja Markov, psiholog u Domu zdravlja Savski Venac - o psihološkoj podršci žrtvama

• Sandra Bijelac, psihoterapeut - o terapijskim pristupima i podršci porodici

• Tijana Ranković, Više javno tužilaštvo u Beogradu, Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal - o pravnom aspektu i procedurama zaštite žrtava

Otvaranje panela počeće obraćanjem predsednika Gradske opštine Zvezdara Mihaila Doksovića i ministarke Tatjane Macure, dok će diskusiju zaključiti moderator sa završnim preporukama.

Ovaj panel predstavlja priliku da se javnost upozna sa složenošću digitalnog nasilja, važnosti institucionalne i psihološke podrške žrtvama, kao i sa inicijativama koje imaju cilj da žrtvama pruže veću pravnu zaštitu i sigurnost, saopštili su organizatori skupa.