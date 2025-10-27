Slušaj vest

Organizator prevoza je dužan da najkasnije u roku od 48 časova pre otpočinjanja putovanja obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova o prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa, broju angažovanih vozača autobusa i broju prijavljene dece i drugih lica koja putuju, kako bi saobraćajna policija mogla blagovremeno da izvrši kontrolu svih autobusa i vozača.

Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece taksativno su navedeni uslovi koje moraju ispunjavati autobusi kojima se vrši organizovani prevoz dece, odnosno uslovi koje moraju ispunjavati vozači autobusa.

Od početka godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova prijavljeno je oko 8.000 ekskurzija, rekreativnih nastava i drugih vidova organizovanog prevoza dece, a pripadnici saobraćajne policije izvršili su kontrolu više od 11.000 autobusa i vozača autobusa, saopštio je MUP:

Tom prilikom, iz saobraćaja su isključena 33 vozača od kojih je 11 bilo pod dejstvom alkohola, kao i 12 tehnički neispravnih autobusa.

Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova će u cilju zaštite bezbednosti dece, nastavnog osoblja i osoblja sportskih klubova i kulturno-umetničkih društava, nastaviti da dosledno kontrolišu autobuse i vozače autobusa i neće dozvoliti otpočinjanje organizovanog prevoza dece dok ne budu ispunjeni svi propisani uslovi.