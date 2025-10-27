Slušaj vest

Utorak (28.10.) i dalјe prohladno uz umeren, a u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak severozapadni vetar. Kiša se očekuje još ujutro i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, a na visokim planinama padaće sneg.

Tokom dana u svim krajevima suvo uz razvedravanje. Krajem dana severozapadni vetar u slablјenju i skretanju na južni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 13 do 17.

Idemo u minus

Sredinom sedmice jutra hladna, u sredu (29.10.) na jugozapadu, jugu i istoku Srbije lokalno sa slabim mrazem na 2 m visine (od -2 do 0) dok se u četvrtak (30.10.) očekuje samo slab prizemni mraz.

Foto: RHMZ Printscreen

Povratak Miholjskog leta, živa skače i do 23

Dnevne temperature, počev od srede (29.10.) u osetnom porastu, u većini mesta od 18 do 23. Nakon poslednjih dana oktobra, produžetak poznog Miholјskog leta ("zlatne jeseni") očekuje se i u prvoj dekadi novembra sa sličnim temperaturama.

U većini dana se prognozira malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim periodima tokom dana, dok će pojava kratkotrajne kiše biti veoma retka (krajnje izolovana).

Biometeorološka prognoza

Pobolјšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod pojedinih hronično obolelih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim, cerebrovaskularnim i psihičkim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije su mogući depresija i smanjenje radne sposobnosti. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.