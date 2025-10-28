Slušaj vest

Doručak se smatra najvažnijim obrokom, ne zato što treba pojesti nešto čim ustanemo, već zato što on pokreće organizam i daje mu energiju.

Šta je poželjno za prvi jutarnji obrok i u kojoj količini objasnio je Aleksandar Đorđević, strukovni nutricionista i dijetetičar. Kako bi prema nutricionisti trebalo da izgleda dobar doručak.

Doručak daje energiju za ceo dan

- Doručak treba da bude baza koja će nam dati energiju i makronutritijente za ceo dan. Količina ugljenih-hidrata treba da bude dominantna, ali u vidu složenih ugljenih hidrata.Smuti ne preporučujem zato što telo ujutru nije sposobno da vari proste šećere. Hleb nikako ne treba da izostavimo iz našeg jelovnika, samo treba voditi računa kada ga uzimamo - rekao je nutricionista za RTS.

Ističe da je integralno brašno veoma važno, jer belo nije zdravo. Preporuka je proja ili hleb od integralnog brašna.

Kada je pravo vreme za doručak?

- Smatram da je čaša tople vode sa medom problem, jer podiže insulin. Posle buđenja doručak treba da bude u prvih dva sata. Kafa se pije posle obroka, jer stimuliše žuč, pa posle doručka ona stimuliše varenje masti - rekao je Aleksandar Đorđević.

Ističe da su pahuljice za doručak dobre dva puta tokom nedelje.

- Nauka ističe da oko 55 odsto energije koju trošimo tokom dana dolazi iz ugljenih hidrata, masti i proteina. Ali brzim načinom života i naručivanjem brze hrane unosimo u telo hranu sa visokim glikemijskim indeksom i remetimo ravnotežu u telu - rekao je Aleksandar Đorđević, strukovni nutricionista i dijetetičar.

Kurir.rs/ RTS

