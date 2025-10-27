NA PUTU DOBROČINSTVA Članice Kola srpskih sestara obeležile slavu, dobrota, humanost i darivanje traju već 33 godine (FOTO)
Kolo srpskih sestara u Vranju obeležilo je Svetu Petku jednu od najcenjenih svetica u pravoslavlju. Svečana liturgija je održana u porti istoimene crkve u tom gradu kao i sečenje slavskog kolača.
Slavu obeležavaju jakom simbolikom, jer je rad Kola srpskih sestara obnovljen pre 33 godine na Sveta Petku. Jubilej vredan pažnje u humanitarnom radu članica, snažnih žena čija dobrota, humanost I darivanje traju već 33 godine.
"Rad Kola obnovljen je na Sveta Petku 1992. godine. Tada smo slale pomoć područjima koja su bila zahvaćena ratom, pomagale izbegla lica", podsetila je predsednica Kola srpskih sestara u Vranju, doktorka Gordana Đorđević..
Na putu dobročinstva pomažu onim kojima je pomoć potrebna
Doktorka Gordana Đorđević je napomenula da Kolo srpskih sestara u Vranju od obnove svog rada na ovim prostorima1992. godine pomaže konstanto decu, porodice i sve one kojima je pomoć potrebna.. Predsednica Kola dr. Gordana Đorđević, apsolutni je svedok svih događaja vezanih za Kolo srpskih sestara u Vranju i Srbiji unazad 33 godine..
Ona je istakla da je Kolo postalo deo Sabora kola srpskih sestara koji obuhvata većinu kola u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i dijaspori.
"Da budemo u jednoj istoj priči na jednom lepom zadatku na putu dobročinstva i milosrđa", poručila je predsednica Kola srpskih sestara dr
Gordana Đorđević. Humanost, darivanje i snaga dobrote krase ove žene, članice Kola srpskih sestara, koje su zadužile Vranje.
“Čast i zadovoljstvo je da i ove godine s ljubavlju i na tradicionalan način obeležavamo slavu našeg Kola. Okupila nas je želja da snagom dobrote nastavimo putem humanosti”, istakle su članice Kola srpskih sestara u Vranju.