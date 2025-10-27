Slušaj vest

Beograd, 27. oktobar 2025 – WMG fondacija, koju je osnovala kompanija WMG (Wireless Media Group), organizuje modnu reviju „POBEDNICE”, jedinstveni događaj posvećen ženama koje su pobedile karcinom dojke. Revija će se održati 27. oktobra 2025. u hotelu „Hilton Beograd”, u okviru obeležavanja Međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke, kao deo projekta „Prevencija kao garancija“, koji ima za cilj da podigne svest o značaju preventivnih pregleda, ranog otkrivanja karcinoma i podrške ženama u procesu lečenja. Događaj će okupiti brojne ličnosti iz sveta kulture, mode i medicine, sa zajedničkim ciljem da podrže žene koje su svojom hrabrošću i snagom postale simbol borbe i nade.

Na pisti će, pored profesionalnih manekenki, zasijati i pet žena koje su svojom hrabrošću i istrajnošću pobedile bolest, svaka u kreaciji posebno dizajniranoj za nju – simbolu lične snage i pobede. Svoje modele će predstaviti Helena Scrittore (Jelena Buha), Milica iz brenda Felicita, Maja Dimitrijević, Predrag Đuknić i Nemanja Pantelić (NP by Nemanja Pantelić).

Tokom večeri će biti prikazani kratki video-zapisi u kojima učesnice govore o važnosti prevencije, podrške i ranog otkrivanja raka dojke, a nakon revije slede koktel i druženje s gostima.