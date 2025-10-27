Slušaj vest

WMG fondacijau okviru projekta Prevencija kao garancija 27. oktobra organizuje modnu reviju "Pobednice", događaj koji spaja modu, emociju i inspiraciju. Revija "Pobednice" slavi žene koje hrabro koračaju kroz borbu sa karcinomom dojke. Večeras su u centru pažnje žene koje svoju borbu pretvaraju u pobedu – ne samo nad bolešću, već nad strahom i predrasudama.

Svaki model na pisti biće simbol hrabrosti, snage i autentičnosti, a kreacije dizajnera nosiće priču o pobedi i novim počecima. Ova revija nije samo modni događaj; ona je podsećanje da snaga žene leži u njenoj autentičnosti i unutrašnjoj lepoti.

Dizajneri koji su svojim stvaralaštvom podržali reviju - kroz svoje kreacije prikazuju različite strane snage, elegancije i ženstvenosti. Oni ne stvaraju samo odeću, već i pričaju priče, prenoseći poruku da je svaka žena POBEDNICA.

Jelena Buha: Lepota je u svakom ožiljku, osmeh posle borbe ima posebnu svetlost

Jelena Buha je osnivačica brenda Helena Scrittore i već gotovo deceniju gradi prepoznatljiv modni potpis koji spaja bezvremensku klasiku, umetnost i emociju. Brend je poznat po autentičnom spoju elegancije, originalnih krojeva i kvaliteta.

Jelena Buha, osnivačica i dizajnerka brenda Helena Scrittore Foto: Ustupljena fotografija

Šta za vas znači biti pobednica u životu?

Biti pobednica ne znači da život nije doneo bol, već da smo iz životnog iskušenja izašle snažnije, svesnije i plemenitije. Pobeda je kada, uprkos svemu, ostaneš verna sebi, svom srcu, svojoj nežnosti i svom snu.

Kako kroz svoj rad pokazujete da je svaka žena pobednica i inspiracija?

Kroz svaku kreaciju želim da podsetim žene koliko su posebne. Svaka linija, tkanina i boja nosi simboliku snage i ženstvenosti. Moj cilj je da svaka žena, kada obuče moju kreaciju, oseti da nosi deo svoje priče, da je viđena, podržana i voljena.

Šta je najveća životna lekcija koju ste naučili od ovih žena?

Od njih sam naučila šta znači istinska hrabrost. Naučila sam da je lepota u svakom ožiljku, da osmeh posle borbe ima posebnu svetlost i da snaga ne mora biti glasna, ona često dolazi u tišini, iz ljubavi prema životu.

Na koji način vaša kreacija postaje glas podrške i nade?

Moje kreacije su posveta tim ženama. Kroz njih govorim o dostojanstvu, nežnosti i unutrašnjoj snazi. Svaka haljina je simbol nove svetlosti i poruka da se iz tame može izroditi lepota. One nisu samo odeća, one su pokret podrške, iskreni zagrljaj u tkanini.

Kako biste motivisali druge da postanu deo priče o hrabrosti i pobedi?

Verujem da promene počinju iz srca. Kada vidimo koliko su ove žene jake, naučimo da i mi možemo biti podrška, makar osmehom, gestom ili delom. Svako može postati deo priče o hrabrosti ako otvori srce, jer hrabrost je zarazna, i širi se ljubavlju.

Šta vas je motivisalo da doprinesete reviji "Pobednice"?

Motivisala me njihova snaga. Njihove priče su svedočanstvo o životu, o veri i o ženskoj solidarnosti. Osećam duboku potrebu da im kroz svoj rad poklonim nešto što nadilazi modu, da stvorim trenutak u kome će svaka od njih zablistati i osetiti koliko je posebna.

Nemanja Pantelić: Svaki njen ožiljak je podsetnik na snagu, a svaki osmeh na hrabrost da ponovo veruje

Nemanja Pantelić je grafički dizajner, modom se bavi više od 20 godina, sa bogatim iskustvom u saradnji sa poznatim svetskim brendovima. Radio je na izradi kataloga, look book-ova, uređenju izloga, dizajnu i promociji modnih linija, stilizovanju za televizijske projekte i modna snimanja, kao i na organizaciji modnih manifestacija. Osnivač je svog brenda NP dizajn, sa 19 realizovanih autorskih kolekcija i preko 400 saradnji na revijama domaćih dizajnera.

Nemanja Pantelić Foto: Ustupljena fotografija

Šta za vas znači biti pobednik/ca u životu?

Za mene, biti pobednik u životu ne znači nužno imati puno novca, nagrada ili priznanja — već živeti u skladu sa sobom.

To podrazumeva:

Znati ko si i prihvatiti sebe, sa svim manama i vrlinama. Ići svojim putem, čak i kada nije lak ili popularan. Birati dobrotu, čak i kada je lakše biti ravnodušan. Učiti iz padova i ne dozvoliti da te oni definišu. I, možda najviše — imati mir u sebi, bez obzira na to šta se dešava oko tebe.

Kako kroz svoj rad pokazujete da je svaka žena pobednica i inspiracija?

Od samog početka, moj rad se razlikuje od ostalih dizajnera jer ženstvenost pokazujem na drugačiji način. Kroz dizajn i izbor žena koje nose moje kolekcije, šaljem jasnu poruku da lepota i snaga imaju bezbroj lica. Trudim se da istaknem njihovu priču i karakter, vrlo često nešto čega nisu svesne, ono što je lepo u njima, a ne samo spoljašnji izgled. Moje kreacije naglašavaju da se žena oseća snažno, ugodno u svojoj koži i da je svesna svojih vrednosti. Ovo je najvažnija poruka, snaga individualnosti, bez potrebe da se uklopite u postojeće okvire. Moj brend i rad su podsetnik da su svi autentični i različiti na svoj način, a smatram da je to karakteristika pobednika.

Šta je najveća životna lekcija koju ste naučili od ovih žena?

To je borba i želja za životom. Ne odustajte, čak i kada je teško.

Na koji način vaša kreacija postaje glas podrške i nade u okviru modne revije "Pobednice"?

Ona je pobednica zato što se hrabro suprotstavila teškoćama koje joj je život postavio, zato što je ostala svoja. Svaki njen ožiljak je podsetnik na snagu a svaki osmeh na hrabrost da ponovo veruje. Ona nije ideal , ona je priča. A tu priču o usponu i padu prikazujemo kroz svaki komad NP brenda i poštujemo. Usudite se da budete stvarni, bez filtera i aplikacija. Floralni motivi na modelima simbolizuju novi život.

Kako biste motivisali druge da postanu deo priče o hrabrosti i pobedi?

Želeo bih da kroz svoj primer inspirišem druge. Od nastanka mog brenda do danas, vodio sam svoje bitke, ali često sam dobijao pomoć i podršku prijatelja i porodice. Moramo postojati jedni za druge, i moramo da pomognemo koliko god možemo. Mala pomoć i iskren razgovor su ponekad dovoljni. Tako sam vaspitan.

Šta vas je motivisalo da doprinesete reviji "Pobednice"?

Uvek sam naglašavao kroz svoj rad da je moja vizija "žena koja hrabro hoda kroz život". Tu ideju sam prepoznao kao motiv ove revije te sam je u potpunosti podržao i sa zadovoljstvom prihvatio učešće. Podrška ženama je nešto što je srž mog brenda i mene kao čoveka i umetnika.



Milica Matejić: Želela sam da modom zagrlim njihovu hrabrost

Milica Matejić je mlada modna kreatorka i inženjerka tekstila i odeće. Diplomu je stekla na Akademiji tehničko-umetničkih strukovnih studija u Beogradu, smer Modni dizajn, a trenutno završava specijalističke studije menadžmenta u modnoj industriji. Radi kao modni menadžer za brend Helena Scrittore i aktivno doprinosi brendu Felicita, prateći proces kreiranja i razvoja kolekcija. Njene kreacije karakteriše nežan, ali snažan izraz ženstvenosti.

Milica Matejić, mlada modna kreatorka, osnivačica brenda Felicita Foto: Ustupljena fotografija

Šta za vas znači biti pobednik/ca u životu?

Biti pobednica znači pronaći radost u svakom danu — i u svemu videti lepotu, čak i onda kada je bilo teško.

Kako kroz svoj rad pokazujete da je svaka žena pobednica i inspiracija?

Kroz svaku Felicita kreaciju slavim ženstvenost — jer svaka žena nosi svoju priču, svoju svetlost i svoj trijumf.

Šta je najveća životna lekcija koju ste naučili od ovih žena?

Da pravu snagu ne čini izgled, već srce koje ne odustaje i ljubav koja leči.

Na koji način vaša kreacija postaje glas podrške i nade?

Moje kreacije govore tiše od reči — one grle, podižu i podsećaju ženu da je lepota u hrabrosti.

Kako biste motivisali druge da postanu deo priče o hrabrosti i pobedi?

Hrabrost je zarazna — kada vidite koliko snage stanuje u jednom osmehu, poželećete da budete deo te svetlosti.

Šta vas je motivisalo da doprinesete reviji "Pobednice"?

Želela sam da modom zagrlim njihovu hrabrost — da svaku od njih podsetim da je lepota u tome što su život odabrale ponovo.



Maja Grahovac: Naučila sam da prava lepota dolazi iz borbe

Osnivačica i dizajnerka brenda Maja Dimitrijević. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Njeni modeli karakterišu nežne linije, luksuzni materijali i bezvremeni stil.

Maja Grahovac, osnivač i dizajner brenda Maja Dimitrijević Foto: Ustupljena fotografija

Šta za vas znači biti pobednik u životu?

Za mene biti pobednik znači pronaći snagu u trenucima kad misliš da je više nemaš. To je kad nastaviš da veruješ, da voliš, da se smeješ… čak i posle najtežih borbi.

Kako kroz svoj rad pokazujete da je svaka žena pobednica i inspiracija?

U svakom komadu koji stvaram želim da osetiš tu energiju žene — krhke, a snažne. Moja moda uvek slavi ženu koja stoji uspravno, koja nosi svoju priču sa ponosom i nežnošću.

Šta je najveća životna lekcija koju ste naučili od ovih žena?

Naučila sam da prava lepota dolazi iz borbe.

Da je snaga najtiša kada je stvarna.

Na koji način vaša kreacija postaje glas podrške i nade u okviru revije "Pobednice"?

Ova kreacija je moj tihi poklon svim ženama koje su prošle kroz oluju. Svila i organdin pričaju priču o novom životu — o trenutku kad bol preraste u snagu, a ranjivost postane ponos.

Kako biste motivisali druge da postanu deo priče o hrabrosti i pobedi?

Tako što ćemo zajedno glasno govoriti o tome. Što ćemo pružiti ruku, pogledati jedna drugu u oči i reći — nisi sama. Jer svaka podrška, svaki osmeh, menja svet.

Šta vas je motivisalo da doprinesete reviji "Pobednice"?

Njihova hrabrost. Njihov mir. To što su, i posle svega, ostale žene — lepe, tople, stvarne. One su inspiracija svemu što radim.

"Divno je što je WMG fondacija pokrenula ovako plemenitu inicijativu, koja nas sve podseća koliko je važno da jedni druge inspirišemo i podržavamo. Kroz ovakve priče, kroz zajedništvo i lične primere, svaka od nas postaje deo nečeg većeg — kruga snage, nade i ljubavi."



Predrag Djuknić: Revija "Pobednice" je moj način da im se poklonim, da slavim svaku njihovu pobedu

Predrag Djuknić je od 2007. godine prisutan na modnoj sceni. Sa nepune 22 godine na Fashion Selection manifestaciji osvojio je nagradu za najboljeg mladog dizajnera, nakon toga nagradu za najbolju dizajnersku kolekciju i nagradu New ideas.

Dizajner Predrag Djuknić posebnu pažnju posvećuje izboru materijala i preciznosti izrade. A sa nama je razgovarao o tome šta za njega znači ova revija.

Predrag Djuknić Foto: Ustupljena fotografija

Šta za vas znači biti pobednik/ca u životu?

Za mene, biti pobednik u životu znači sačuvati mir u sebi i onda kada je najteže.

Pobeda nije uvek glasna ni vidljiva, ona se često dešava u tišini, u trenutku kada izaberemo da idemo dalje, da verujemo u sebe i u svoju snagu. To je energija koja pokreće i mene u stvaranju, taj osećaj da svaki čovek nosi u sebi mogućnost da bude svoj najbolji oblik.

Kako kroz svoj rad pokazujete da je svaka žena pobednica i inspiracija?

Svaka moja kreacija je posvećena ženi koja ne prestaje da veruje u sebe. Kroz kroj, teksturu i pokret materijala želim da istaknem njenu unutrašnju snagu, ali i nežnost koja je prati. Za mene, žena nije samo inspiracija, ona je suština.

Šta je najveća životna lekcija koju ste naučili od ovih žena?

Najveća lekcija koju sam naučio jeste da istinska lepota dolazi iz istrajnosti. Njihova hrabrost je podsetnik da moda nije samo odeća, već prostor gde se ljudska priča pretvara u simbol nade.

Na koji način vaša kreacija postaje glas podrške i nade?

Moja kreacija za reviju "Pobednice" nije samo estetski čin, ona je simbol. Svakom linijom, svakom nijansom i izborom materijala želim da pošaljem poruku da lepota ne prestaje onda kada život postane težak. Naprotiv, upravo tada se rađa nova, dublja lepota, ona koja dolazi iz iskustva, iz duše.

Kako biste motivisali druge da postanu deo priče o hrabrosti i pobedi?

Verujem da je najlepši poziv koji možemo uputiti - primerom. Kada svoju profesiju, svoj talenat ili vreme stavimo u službu neke veće ideje, tada postajemo deo promene. Svako može biti glas podrške, bilo kroz umetnost, reč, osmeh ili prisustvo. Pozivam sve da se priključe ovoj priči jer hrabrost i lepota rastu kada se dele.

Šta vas je motivisalo da doprinesete reviji "Pobednice"?

Motivisala me je njihova nepokolebljivost. Ta sposobnost da prođu kroz najtežu borbu i iz nje izađu još snažnije, dostojanstvene i pune života. Kao kreator, želim da moj rad bude više od mode, da bude poruka da se lepota i snaga ne isključuju, već se prožimaju. Revija "Pobednice" je moj način da im se poklonim, da slavim svaku njihovu pobedu i da kroz tkaninu ispričam priču o životu.

Revija "Pobednice" pokazaće da moda može biti više od estetike — ona je most između hrabrosti, zajedništva i podrške. Kroz ovu reviju publika će svedočiti ženskoj snazi u njenom najlepšem obliku, podsećajući sve nas koliko je važno da inspirišemo i podržavamo jedni druge.

