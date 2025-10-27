ZAJEČARAC ODLUČIO DA PRODA AUTOMOBIL, PA OTKRIO ŠTA ĆE URADITI SA NOVCEM Jednim potezom digao na noge Srbiju: "Sve ovo radim samo iz jednog razloga" FOTO
Na sajtu ’’polovni automobili’’ osvanuo je jedinstven oglas, verovatno prvi ovakve vrste što se prodaje automobila tiče.
Naime, jedan Zaječarac prodaje svoj automobil, a kupac će direktno uplatiti novac na račun jedne Zaječarke.
- Prodavac je privatno lice iz Zaječara. Prodaje automobil preko našeg sajta i zaista nije prevara u pitanju – kazali su nam iz ’’Polovnih automobila’’.
Novac bi trebao da se uplati mladoj majci koja je samohrana a obolela je od raka. Njeno dete ima devet godina.
Prodavac je u opisu, između ostalog, napisao:
- Automobil u dobrom stanju. prodajem ga iz razloga da novac uplatim u humanitarne svrhe. Cenkanja me ne zanimaju, auto možete proveriti gde želite i da ga probate novac ne dajte meni vec ga uplaćujete na račun jedne samohrane majke koja se bori sa opakom bolesti.
Potom je dodao:
- Napomena, ako novac ide u humanitarne svrhe ne znači da je auto kanta ili da je loš, ovo pišem zbog pojedinih koji me pitaju gluposti. Auto je dobar svakodnevno se koristi. Razlog je što je novac nekome preko poterban, nego meni ovaj auto.