Na sajtu ’’polovni automobili’’ osvanuo je jedinstven oglas, verovatno prvi ovakve vrste što se prodaje automobila tiče.

Naime, jedan Zaječarac prodaje svoj automobil, a kupac će direktno uplatiti novac na račun jedne Zaječarke.

- Prodavac je privatno lice iz Zaječara. Prodaje automobil preko našeg sajta i zaista nije prevara u pitanju – kazali su nam iz ’’Polovnih automobila’’.

Novac bi trebao da se uplati mladoj majci koja je samohrana a obolela je od raka. Njeno dete ima devet godina.

Foto: Printscreen/polovni automobili

Prodavac je u opisu, između ostalog, napisao:

- Automobil u dobrom stanju. prodajem ga iz razloga da novac uplatim u humanitarne svrhe. Cenkanja me ne zanimaju, auto možete proveriti gde želite i da ga probate novac ne dajte meni vec ga uplaćujete na račun jedne samohrane majke koja se bori sa opakom bolesti.

Potom je dodao: