Kristina Veljković Sajn (24) iz Vračevog Gaja, kod Bele Crkve, podnela je juče krivičnu prijavu protiv ginekološkinje iz Doma zdravlja "Vršac", koju smatra odgovornom za smrt svog prevremeno rođenog sina.

Kristina tvrdi da je doktorka 22. oktobra nije poslala kući s kontrakcijama - njen sin Petar bi danas bio živ!

- Ja sam zbog bolova došla po uput. Bilo je potrebno samo da mi da uput za bolnicu i sve bi bilo u redu! Ona, naravno, nije kriva što se dete rodilo u sedmom mesecu, ali je morala da prepozna znake da se porađam. Da se moj Petar rodio u bolnici - preživeo bi! Odbivši da mi da uput, ona mu nije pružila šansu da živi! - kaže Kristina potresenim glasom za Kurir.

Kristina je, podsetimo, bila u sedmom mesecu trudnoće, a termin porođaja bio je 7. januar, na Božić. Ipak, 22. oktobra probudili su je jaki bolovi.

Kristina Veljković Sajn je majka četvoro dece Foto: Privatna arhiva

- Kao majka četvorice dečaka, odmah sam prepoznala kontrakcije. Suprug i ja smo otišli u Belu Crkvu po uput, jer tamo nema ginekologa. Sa tim uputom zaputili smo se u Opštu bolnicu Vršac, ali su nam rekli da s tim dokumentom ne možemo kod ginekologa i savetovali da odemo u Dom zdravlja Vršac, gde mi je vođena trudnoća - priča Kristina.

Bolovi su, kaže, postajali sve jači. Na šalteru je rekla da je u sedmom mesecu trudnoće i da ima jake bolove. Sestra ju je uputila kod druge doktorke, jer njena nija radila.

- Kada sam pokucala, rekla mi je da izađem jer ima pacijentkinju. Sačekala sam. Kad me primila, bila je neljubazna. Rekla sam joj da me boli, pregledala me i rekla da je grlić zatvoren, stomak tvrd i da nije ništa ozbiljno. Pitala me da li osećam bebu - odgovorila sam da sam je osećala do sinoć, ali tog jutra nisam - kaže Kristina.

Drugi lekar, koji je tada bio prisutan, odveo ju je na ultrazvuk i potvrdio da je sa bebom sve u redu. Predložio je da se uradi CTG, ali je doktorka to odbila.

Kristini nije urađen CTG. Foto: Shutterstock

- Rekla je da pijem utrogestan, da idem kući i da se javim mojoj doktorki sutradan popodne - navodi Kristina.

Po povratku kući bolovi su postali nesnosni. Suprug je kupio lek, ali je Kristina ubrzo počela da vrišti od bola. Čim su stigli do kuće, porođaj je počeo. Suprug ju je odmah povezao u Dom zdravlja Bela Crkva. Beba je rođena u kolima.

Beba je disala kada se rodila. Foto: EPA/Ilustracija

- Disala je, ali je bila modra. Lekari su me odmah zbrinuli, ali nakon nekog vremena rekli su da beba nije preživela. Pokušavali su sve, ali uzalud - kaže Kristina.

Beba, kojoj su roditelji dali ime Petar, imala je 1.400 grama i bila dugačka 41 centimetar.

Kristina dodaje da ne može ni da prihvati da je ishod takav jer je dete prevremeno rođeno.

- Zar nijedno dete rođeno u 7. mesecu nije preživelo?! - pita ona i dodaje da bol koju oseća zbog smrti deteta ne može da se opiše.

- Niko ga ne može vratiti, ali se nadam da će pravda pobediti.

Ginekološkinja iz DZ "Vršac" juče nije želela da komentariše slučaj za Kurir. Kurir je još u subotu uputio pitanja Domu zdravlja "Vršac", Opštoj bolnici Vršac, Domu zdravlja Bela Crkva i Ministarstvu zdravlja, ali do zaključenja ovog broja odgovori nisu stigli.

Uzrok smrti gušenje

U potvrdi o smrti, kako navodi Kristina, stoji da je uzrok smrti novorođenčeta - gušenje zbog nedostatka kiseonika.

Beba je sahranjena u subotu, 25. oktobra, na groblju u Vračevom Gaju.