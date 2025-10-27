Slušaj vest

Najluksuzniji modeli, tehnološke inovacije i premijere na jednom mestu – automobilizam u punom sjaju!

Završeno je ovogodišnje izdanje manifestacije Galerija automobila Srbije 2025 powered by AIK Leasing, koje je od 16. do 26. oktobra pretvorilo Galeriju Beograd u centar automobilskog sveta. Više od 750.000 posetilaca prošlo je kroz postavku koja je okupila preko 33 brend i donela pravu automobilsku euforiju – spoj strasti, luksuza i inovacija.

1/29 Vidi galeriju Audi Q5 TDI quattro, Audi A5 i Audi A6 Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic





Premijere, dizajn i tehnologija budućnosti

Ovogodišnja Galerija automobila predstavila je više od 80 modela – od električnih pionira do sportskih legendi i luksuznih SUV-ova. Među njima su zasijali brendovi poput Mercedes-Benz, BMW, Audi, Maserati, Toyota, MG, Hyundai, Subaru i mnogi drugi.

Premijerne postavke, poput nove Toyote Corolle Cross, električne Mazde 6, nove Škode Enyaq, pretpremijerno prikazani Changan 05 i 07 oduševile su posetioce spojem snage, udobnosti i održive tehnologije.

1/74 Vidi galeriju BMW Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic





Iskustvo koje se pamti

Posebnu pažnju privukle su test vožnje — prilika da posetioci osete performanse vozila iz prve ruke. Modeli kao što su Ford Kuga, Dacia Bigster, i BYD Sealion 7 pokazali su da savremeni automobili mogu istovremeno biti i dinamični i ekološki osvešćeni.

Uz podršku partnera AikLeasing, posetioci su imali pristup posebnim uslovima finansiranja i pogodnostima namenjenim upravo tokom trajanja manifestacije.

1/14 Vidi galeriju BYD Sealion 7 Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic





Luksuz, stil i inspiracija

Za ljubitelje prestiža, posebna zona luksuznih vozila bila je pravi raj – Maserati Grecale, Mercedes G class G580, BMW XM, Audi A6 privlačili su pažnju svakim detaljem. Ovi modeli pokazali su da savremeni automobilizam nije samo prevoz, već i umetnost, status i emocija.

1/22 Vidi galeriju Changan Deepal S05 I S07 Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Istražite i online

Ako niste stigli da posetite izložbu – ništa nije izgubljeno!

Svi modeli, fotografije i informacije dostupni su i online do 27. Novembra, gde možete ponovo proživeti iskustvo Galerije automobila Srbije 2025 i istražiti inovacije koje pomeraju granice automobilskog sveta.

Galerija automobila Srbije 2025 powered by AikLeasing

Luksuz. Inovacija. Strast.

Vidimo se sledeće godine – sa još većim brojem premijera, brendova i iznenađenja!