Slušaj vest

U toku je osmi dan potrage za mladićem iz Kragujevca (19) po imenu Đorđe Janković.On je poslednji put je viđen 19. oktobra oko 3 sata ujutu, a nedavno se oglasila i njegova majka.

nestao đorđe janković.jpg
Foto: Instagram/kragujevcani.rs

- Kad јe bio mali, nacrtao јe na papiru nešto i napisao poruku meni. Јa čuvam tu poruku u novčaniku. Meni јe to bio savet od njega za sva vremena - da pogledam, da dobro gledam oko sebe sve što se događa. Јa vas sada sve molim da pogledate. Pogledaјte gde god se krećete, možda ga vidite i onda samo јavite na bilo koјi način. Hvala - rekla je njegova majka Tatjana.

Potom je objavila i video poruku putem koje apeluje na sve ljude da joj pomognu.

- Đorđe je dete koje ima život, snove, prijatelje i planove. Negde je. Ne može nestati tek tako. Ne smemo dozvoliti da se zaboravi. Podelite. Pogledajte još jednom oko sebe. Možda ste baš vi osoba koja će primetiti ono najvažnije.

Na društvenim mrežama odmah su počele da kruže informacije o njegovom nestanku.

U trenutku nestanka Đorđe je na sebi imao crnu jaknu, svetle maskirne pantalone i moguće crni ranac. Visok je 187 centimetara.

Porodica je nestanak odmah prijavila policiji.

Ako ga vidite, pozovite 192.

Ne propustiteDruštvo"KADA JE BIO MALI NACRTAO JE NEŠTO I REKAO MI TO DA ČUVAM" Majka nestalog Đorđa iz Kragujevca poručila: Pogledajte dobro gde god da se krećete, možda ga vidite
nestao đorđe janković.jpg
DruštvoNESTAO DEKA ALEKSANDAR IZ KRAGUJEVCA: Krenuo u pravcu Šumarica i gubi mu se svaki trag, porodica moli za pomoć
2386258 copy.jpg
DruštvoPOLJUBIO SUPRUGU I BEBU, OVO IZGOVORIO PA NESTAO: Potraga za muškarcem iz Kragujevca i dalje traje, za Kurir se oglasila njegova žena
NK 7777.jpg
Društvo"Ušao u autobus na liniji 6, penziju nije ni podigao" Od Slavka iz Kragujevca ni traga već 4. dan, porodica moli za pomoć (foto)
IMG_20250115_000727.jpg