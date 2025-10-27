Slušaj vest

U toku je osmi dan potrage za mladićem iz Kragujevca (19) po imenu Đorđe Janković.On je poslednji put je viđen 19. oktobra oko 3 sata ujutu, a nedavno se oglasila i njegova majka.

Foto: Instagram/kragujevcani.rs

- Kad јe bio mali, nacrtao јe na papiru nešto i napisao poruku meni. Јa čuvam tu poruku u novčaniku. Meni јe to bio savet od njega za sva vremena - da pogledam, da dobro gledam oko sebe sve što se događa. Јa vas sada sve molim da pogledate. Pogledaјte gde god se krećete, možda ga vidite i onda samo јavite na bilo koјi način. Hvala - rekla je njegova majka Tatjana.

Potom je objavila i video poruku putem koje apeluje na sve ljude da joj pomognu.

- Đorđe je dete koje ima život, snove, prijatelje i planove. Negde je. Ne može nestati tek tako. Ne smemo dozvoliti da se zaboravi. Podelite. Pogledajte još jednom oko sebe. Možda ste baš vi osoba koja će primetiti ono najvažnije.

Na društvenim mrežama odmah su počele da kruže informacije o njegovom nestanku.

U trenutku nestanka Đorđe je na sebi imao crnu jaknu, svetle maskirne pantalone i moguće crni ranac. Visok je 187 centimetara.

Porodica je nestanak odmah prijavila policiji.