NA BATROVCIMA ČEKANJA I DO 4 SATA: AMSS objavio stanje na graničnim prelazima tokom večeri
Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj čekaju na izlazu iz Srbije oko četiri sata, a na prelazu Sremska Rača ka Bosni i Hercegovini oko tri časa, saopštio je tokom večeri danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na prelazu Šid ka Hrvatskoj teretna vozila se zadržavaju do dva sata, a na Kelebiji ka Mađarskoj oko sat.
Nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima.
Kurir.rs/Beta
