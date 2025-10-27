Slušaj vest

U novembru možemo da očekujemo smenu čak tri godišnja doba, otkriva meteorolog Ivan Ristić. Pored "zlatne jeseni", odnosno poznog Miholjskog leta, osetićemo i pravu jesen, a zatim i zimu koja nam donosi prve pahulje u nižim predelima naše zemlje.

- Početak novembra očekivano u znaku dobro poznate crvene boje, maksimalna temperatura biće oko 20 stepeni Celzijusa. Uživajte u lepom novembarskom vremenu koje nam dolazi nakon ovih promenljivih i kišnih dana - otkriva Ivan Ristić.

Prema njegovim najavama, dočekaćemo novembar kao da je početak oktobra, dok će se temperature kretati između 20 i 25 stepeni. Ristić kaže da će nakon letnjih temperatura u prvoj dekadi u drugoj nastupiti jesenje temperature, dok će treća biti u znaku zime.

- Došlo je do razvoja islandskog ciklona, on je u sprezi sa afričkim i donosi topao vazduh iz Afrike i diže temperature već krajem oktobra i početkom novembra - ističe Ristić.

Foto: Printskrin

Inače, pre toga, da podsetimo, ova nedelja biće potpuno neverovatna - imaćemo i -2, ali i 23 stepna, takozvanu zlatnu jesen sa kišom, suncem, snegom, maltene letnjim i zimskim temperaturama...

Miholjsko leto, jesen, pa zima u novembru i sneg i u nižim predelima

Posle zakasnelog Miholjskog leta koje nam stiže početkom novembra, sledi nam jesenje vreme sredinom meseca, a potom dolazi i sneg i zimsko vreme krajem novembra.

Kao što je i ranije najavio RHMZ, prvu dekadu novembra obeležiće pozno Miholjsko leto, s tim što će povremeno posle 5,6 i 7. novembra biti malo kiše, ističe Ristić.

- U drugoj dekadi novembra vraća se jesen, temperature biže u manjem padu, oko 15 stepeni Celzijusa, do u trećoj dekadi dolazi do zahlađenja, tada možemo da očekujemo sneg u nižim predelima - najavljuje Ristić.

Prve pahulje u gradovima očekuju se oko 24. novembra, ali ne bi bilo veliko iznenađenje da se to dogodi i malo ranije.

Na Kopaoniku sneg

Kako se može videti na lokalnim kamerama, na Kopaoniku još uvek ima snega. Ristić otkriva da se on zadržao od prethodnog zahlađenja koji je iznenadio Srbiju još početkom oktobra.

S druge strane, na Zlatiboru nema snežnog pokrivača, štaviše vreme je sunčano i bez padavina.

Od srede prestanak padavina

Kako ističe, još sutra možemo da očekujemo prelazaka još jednog oblaka nad Srbijom, a koji donosi kišu, da bi od srede došlo do prestanka padavina i otopljenja. Meteorolog Ristić osvrnuo se i na zimu i dodao da očekuje "dobru i jaku" za razliku od prethodih godina.

- Očekujem da zima bude hladnija. Češće će padati sneg i temperature će biti ispod 0 stepeni. Sve ukazuje na povratak zime kakva je bila 80-tih godina prošlog veka", kaže meteorolog.

Prema najavi RHZM, u utorak, 28. oktobra, očekuje nas prohladno vreme uz prestanak padavina, da bi od srede počelo pozno Miholjsko leto.

U utorak, 28. oktobra, i dalјe prohladno uz umeren, a u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak severozapadni vetar. Kiša se očekuje još ujutro i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, a na visokim planinama padaće sneg. Tokom dana u svim krajevima suvo uz razvedravanje. Krajem dana severozapadni vetar u slablјenju i skretanju na južni.

Najniža temperatura od 4 do 8 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni.

Foto: Printskrin

Od minusa do ekstremnih temperatura u jednom danu

Sredinom sedmice jutra hladna, u sredu na jugozapadu, jugu i istoku Srbije lokalno sa slabim mrazom na 2 m visine (od -2 do 0 stepeni), dok se u četvrtak očekuje samo slab prizemni mraz.

- Dnevne temperature, počev od srede u osetnom porastu, u većini mesta od 18 do 23 stepeni. Nakon poslednjih dana oktobra, produžetak poznog Miholјskog leta ("zlatne jeseni") očekuje se i u prvoj dekadi novembra sa sličnim temperaturama. U većini dana se prognozira malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim periodima tokom dana, dok će pojava kratkotrajne kiše biti veoma retka,krajnje izolovana-saopštio je RHMZ.