Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog sveštenomučenika Lukijana.

Rođen od blagorodnih roditelja u Samosatu u Siriji. U mladosti priobreo vrlo široko obrazovanje svetsko i duhovno. Muž znamenit kako po učenosti tako i po podvižničkoj strogosti života.

Razdav imanje svoje siromašnim on se izdržavao sastavljanjem poučnih dela, i od toga se kao od nekog rukodelja hranio. Vrlo je veliku uslugu učinio crkvi time što je prema jevrejskom tekstu ispravio mnoga mesta u Svetom Pismu, koja jeretici shodno svome naopakom učenju behu iskvarili. Zbog učenosti i duhovnosti bi rukopoložen za prezvitera u Antiohiji.

U vreme Maksimijanovog gonjenja, kada namučeni behu sv. Antim Nikomidijski i sv. Petar Aleksandrijski, bi i sv. Lukijan u spisku onih, koje car željaše pogubiti. Lukijan izbeže iz grada i sakri se, ali ga prokaza neki zavidljivi jeretički sveštenik Pankratije.

U to vreme gonjenje beše užasno. Ni mala deca ne behu pošteđena. Dva dečaka, koji ne hteše jesti od idolskih žrtvi, behu bačeni u vrelo kupatilo, gde u mukama predadoše duše svoje svete Bogu. Neka učenica Lukijanova, po imenu Pelagija, da bi sačuvala devstvenu čistotu svoju od razvratnih nasilnika, baci se s krova kuće na zemlju i razbi se.

Lukijan bi doveden u Nikomidiju pred cara. Uz put savetima svojim uspe da obrati u veru Hristovu 40 vojnika. I svi mučenički skončaše. Posle ispitivanja i bijenja sv. Lukijan bi bačen u tamnicu, gde bi mučen glađu.

„On je prezreo glad, piše Zlatousti Jovan o sv. Lukijanu, prezrimo i mi raskoš i uništimo vlast čreva da bi, kada dođe vreme koje od nas zahteva takvog mužestva, budući unapred prigotovljeni pomoću manjih podviga, javili se slavnim u vreme borbe.

"Na Bogojavljenje pričesti se u tamnici, i sutradan predade duh svoj Bogu. Postrada 7. januara 311. godine.

Običaj nalaže da ovaj dan razmislimo o jačini svoje vere i podvižničkog rada. Imajte na umu reči našeg pokojnog patrijarha Pavla - "Budite ljudi".

Tropar (glas 4):

"Mučenik Tvoj Gospode, Lukijan, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše."